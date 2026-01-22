  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sınırlarda kuş uçurtulmuyor! 81 ilde dev operasyon: Yüzlerce kaçak yakalandı! Yalanları Batsın! Bu iftirayı pervasızca atanın yeri cezaevi değil mi? Harita değişecek! 'İki ülke birleşiyor!' DEM'in kirli oyununa Cumhur'dan tokat gibi cevap: Kardeşlik süreci durmayacak! İstanbul'da dev kumar operasyonu! Milyarlık vurgun yapan "sosyete" isimleri tutuklandı! "Koynunda beslediği yılan Avrupa'yı sokmaya başladı": Terör yandaşları sokağa döküldü! İsrail'de 'tarih' çöküşü! Hiç bir ülke almıyor ürünler dalda çürüyor! 22 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 22 Ocak 1901: Cemâleddin Abdullah Efendi'nin (Osmanlı Hukukçusu, Mısır Kadısı) Şam yönetimi duyurdu: SDG ateşkesi ihlal etti, çok sayıda ölü ve yaralı var
Facianın eşiğinden dönüldü! Okul bahçesinde lodos dehşeti: Dev ağaç bir anda devrildi!

Bursa’nın İznik ilçesi Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos, hayatı felç ederken az kalsın büyük bir faciaya yol açıyordu.

Ağaç, okul bahçesinin hemen bitişiğinde yer alan iki katlı bir evin çatısının üzerine düşerken, evde ciddi hasar meydana geldi.

Devrilen çam ağacı nedeniyle Alparslan İlkokulu ve Ortaokulu'nun demir bahçe kapısı ile bahçe duvarlarında da zarar oluştu. Olayın, okulların tatil olması nedeniyle yaşanması muhtemel bir faciayı önlediği belirtildi. Olay sırasında okul bahçesinde öğrenci bulunmaması büyük bir tehlikenin önüne geçti.

 

Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Hasar tespit çalışmaları başlatılırken, yetkililer benzer risklerin yaşanmaması için okul ve çevresindeki ağaçlarda inceleme yapılacağını bildirdi.

 

