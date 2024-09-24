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Yerel Faciadan kıl payı dönüldü! Vinç sürücüsü yol tabelasını devirdi
Yerel

Faciadan kıl payı dönüldü! Vinç sürücüsü yol tabelasını devirdi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Kahramanmaraş'ta yüzlerce aracın geçtiği yolda ekskavatör taşıyan vinç sürücüsü yön tabelasını devirdi.

Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Ekskavatör taşıyan 46 AGN 679 plakalı vinç, günde yüzlerce aracın geçtiği yolda bulunan yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön tabelası yolun üstüne devrildi. Yön tabelasının herhangi bir aracın üzerine düşmemesi muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kaza nedeniyle polis ekipleri yolu kapatıp, trafiği başka bir noktadan verdi. Bir süre araç trafiğine kapatılan yol çalışmaların ardından açıldı.

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