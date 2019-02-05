Faciadan dönüldü! Yola yürürken kafalarına uçak düştü
Güney Amerika ülkesi Peru'da uçak bilinmeyen bir nedenden dolayı yolda bulunan aracın üstüne acil iniş yaptı.05 Şubat 2019 Salı 15:29
Peru'nun başkenti Lima'da ilginç bir olay yaşandı.
Küçük bir uçağın caddeye acil iniş yapmasıyla Perulular, hayatlarının şokunu yaşadı.
Bilinmeyen bir nedenle acil iniş yaptı
Peru Hava Kuvvetleri'ne ait küçük bir uçak bilinmeyen bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Önce elektrik kablolarına takılan uçak, daha sonra bir araca çarparak durdu.
2 pilot yaralandı
Kazada 2 pilot dışında yaralanan olmadı. Polis şefi Mario Arata pilotların durumlarının ciddi olmadığını duyurdu.
Kazanın ardından caddeye çakılan uçak çekici yardımıyla kaldırıldı.
Olayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtildi.
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