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Gündem Faciadan dönüldü: Rize’de yol çöktü
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Faciadan dönüldü: Rize’de yol çöktü

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Faciadan dönüldü: Rize’de yol çöktü

Rize'de meydana gelen yol çökmesi nedeniyle yolun üst kısmında bulunan iki bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay Rize Merkez İslampaşa Mahallesi, Şehitler Çeşmesi Sokak’ta meydana geldi.

 

Edinilen bilgiye göre alt tarafı inşaat alanı olan yolda çökme meydana geldi.

Çökmenin etkisiyle yol tamamen kullanılmaz hale gelirken çöken yolun üzerinde bulunan 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerinde ekipler tarafından geniş çapta güvenlik önlemleri alındı.

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