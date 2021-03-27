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Yerel Facia ucuz atlatıldı! Karadeniz'e bağlanan otoyol çöktü!
Yerel

Facia ucuz atlatıldı! Karadeniz'e bağlanan otoyol çöktü!

Düzce'yi Karadeniz'e bağlayan Düzce-Zonguldak otoyolunda meydana gelen heyelan sonrası çökme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 12:29:00 -
Facia ucuz atlatıldı! Karadeniz'e bağlanan otoyol çöktü!

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 Karayolu Çiçekpınar mevkiinde dün akşam heyelan meydana geldi. Yolun Düzce istikametinde 85 metrelik bir bölüm çöktü.

Heyelan nedeniyle karayolu, çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Jandarma ekipleri Şifalı Su mevkii ile Akçakoca Sapak mevkiinde yolu kesere araçların geçişine izin vermedi. İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya- Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak- Ereğli yoluna yönlendirildi.

 

Heyelanın korkutucu boyutu ise gün ağırınca ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri Şifalı Su ile Akçakoca Sapak mevkilerinde önlem alarak araç geçişine geçişine izin vermiyor.

İstanbul istikametine gidecek araçlar, Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Zonguldak- Ereğli yoluna yönlendiriliyor.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğünden gönderilen teknik heyet, 85 metrelik bölümünde çökme meydana gelen yolda inceleme yaptı.

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