Yerel Facia saniyelerle atlatıldı! Avcılar’da istinat duvarı çöktü
Yerel

Facia saniyelerle atlatıldı! Avcılar’da istinat duvarı çöktü

Yeniakit Publisher
DHA

İstanbul Avcılar'da kaldırımın yanındaki istinat duvarı 4 katlı binanın bahçe katına çöktü. Olayda yaralanan olmazken, bir motosiklet molozların altında kaldı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde meydana gelen çökme, olası bir faciayı önledi. Cihangir Mahallesi Şükran Sokak'ta kaldırımın yanındaki istinat duvarı dün saat 15.00 sıralarında 4 katlı binanın bahçe katına çöktü. Kaldırımın yanında yolda park edilen bir motosiklet de moloz yığınının altında kaldı. Çökme anında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Belediyesi'ne ait ekipler çalışma başlattı. Yaşananlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

