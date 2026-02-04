  • İSTANBUL
Bilim dünyası duyurdu: Doğal ilaç seçildi: Süper moleküllü o besin
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bilim dünyası duyurdu: Doğal ilaç seçildi: Süper moleküllü o besin

Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsakla ilgili bilim dünyasının her geçen gün tezleri ortaya çıktıkça bu şifa kaynağının detayları da beliriyor.

#1
Bilim dünyası duyurdu: Doğal ilaç seçildi: Süper moleküllü o besin

Sarımsak doğal antibiyotik olarak tüketilir. Sarımsak içerisindeki bileşenler hastalıklara karşı koruma sağlar. Etkili bir ilaç gibi olan sarımsak kalp hastalıklarına iyi geliyor. Peki sarımsağın faydaları neler?

#2
Bilim dünyası duyurdu: Doğal ilaç seçildi: Süper moleküllü o besin

Bilim dünyasının 'süper molekül' olarak adlandırdığı nitrik oksit seviyelerini artıran beslenme yöntemleri, damar yaşlanmasını durduran en etkili formül olarak tescillendi.

#3
Bilim dünyası duyurdu: Doğal ilaç seçildi: Süper moleküllü o besin

Bilim dünyasının "süper molekül" olarak adlandırdığı nitrik oksit seviyelerini artıran beslenme yöntemleri, damar yaşlanmasını durduran en etkili formül olarak tescillendi. Özellikle fermente sarımsak ve pancar suyunun kombinasyonu, dolaşım sistemi üzerinde doğal bir ilaç etkisi oluşturarak kronik hastalık riskini minimize etti.

#4
Bilim dünyası duyurdu: Doğal ilaç seçildi: Süper moleküllü o besin

Modern tıp dünyası, kardiyovasküler sağlığın korunmasında beslenme alışkanlıklarının genetik faktörlerin önüne geçtiğini bir kez daha kanıtladı.

#5
Bilim dünyası duyurdu: Doğal ilaç seçildi: Süper moleküllü o besin

Kan akışını optimize eden, damar çeperlerini koruyan ve organların metabolik kapasitesini en üst seviyeye çıkaran besinlerin, vücuttaki nitrik oksit (NO) mekanizmasını nasıl tetiklediği üzerine yapılan araştırmalar çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

#6
Bilim dünyası duyurdu: Doğal ilaç seçildi: Süper moleküllü o besin

Pancar suyu, yeşil yapraklı sebzeler ve özellikle sarımsağın içerdiği bileşenlerin, damar iç yüzeyindeki endotel fonksiyonlarını iyileştirdiği gözlemlendi.

#7
Bilim dünyası duyurdu: Doğal ilaç seçildi: Süper moleküllü o besin

Bilimsel çalışmalar, bu besinlerin tüketimiyle birlikte artan nitrik oksit gazının, damarların genişlemesini sağlayarak kan basıncını düşürdüğünü ve dokulara giden oksijen miktarını artırdığını kaydetti.

#8
Bilim dünyası duyurdu: Doğal ilaç seçildi: Süper moleküllü o besin

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Cleveland Clinic uzmanlarından kardiyolog Dr. Steven Nissen, nitrik oksitin damar sağlığı için hayati bir önem taşıdığını vurguladı.

#9
Bilim dünyası duyurdu: Doğal ilaç seçildi: Süper moleküllü o besin

Nissen, "Vücuttaki nitrik oksit seviyesi azaldığında damarlar sertleşmeye başlar; pancar ve sarımsak gibi besinler bu süreci tersine çeviren biyokimyasal bir kalkan işlevi gördü" şeklinde bir tespitte bulundu.

#10
Bilim dünyası duyurdu: Doğal ilaç seçildi: Süper moleküllü o besin

Harvard Tıp Fakültesi'nden beslenme uzmanı Dr. Teresa Fung ise, bitter çikolata ve kuruyemişlerde bulunan flavonoidlerin sarımsaktaki sülfür bileşikleriyle birleştiğinde sinerjik bir etki yarattığını belirtti. Fung, bu kombinasyonun damarları içeriden onararak hücresel yaşlanmayı yavaşlattığını ifade etti.

#11
Bilim dünyası duyurdu: Doğal ilaç seçildi: Süper moleküllü o besin

Araştırmacılar, özellikle sarımsağın çiğ şekilde ezilip 10 dakika bekletildikten sonra tüketilmesinin, "allisin" maddesini aktif hale getirerek damar tıkanıklığını önlediğini bildirdi.

#12
Bilim dünyası duyurdu: Doğal ilaç seçildi: Süper moleküllü o besin

Bu yöntemle hazırlanan sarımsağın, pancar suyuyla birlikte sofralara dahil edilmesinin, hipertansiyon ve kalp yetmezliği gibi riskleri önemli ölçüde azalttığı saptandı.

