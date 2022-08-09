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Dünya Facia! Otobüs köprüden nehre düştü
Dünya

Facia! Otobüs köprüden nehre düştü

Arjantin’in Cordoba şehrinde, aşırı hızla gittiği iddia edilen araç ile çarpışan otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 22:38:00 -
Facia! Otobüs köprüden nehre düştü

Arjantin’de bir otobüs, kavşaktan dikkatsizce çıkan araçla çarpışarak köprüden nehre düştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Arjantin’in Cordoba şehrinde, yolda ilerleyen bir şehir içi ulaşım otobüsü kavşaktan dikkatsizce çıkan araçla çarpıştı. Kaza sebebiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra köprüden aşağıdaki nehre doğru düştü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edilirken, kazada otobüs şoförü ve 2 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Araç şoförü gözaltına alındı

Görgü tanıkları otobüse çarpan aracın aşırı hızla gittiğini ifade ederken, olayda suçlu olduğu düşünülen araç şoförü güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yetkililer araç şoförünün alkollü olduğundan şüpheleniyor.

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