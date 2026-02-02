  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Facia an meselesiydi! Çatıdan kopan buz aracın üzerine düştü
Yerel

Facia an meselesiydi! Çatıdan kopan buz aracın üzerine düştü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Facia an meselesiydi! Çatıdan kopan buz aracın üzerine düştü

Ağrı’da bir binanın çatısından kopan kar ve buz kütlesi otomobilin üzerine düştü; araçta hasar oluşurken sürücü saniyelerle kurtuldu.

Ağrı’nın Fırat Mahallesi’nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, merkez Fırat Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, aniden koparak yoldan geçmekte olan 06 DS 8255 plakalı aracın üzerine düştü.

 

Düşen kar ve buz nedeniyle araçta maddi hasar oluştu. Olay sırasında araçta bulunan sürücünün herhangi bir şekilde yaralanmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak benzer tehlikelerin yaşanmaması için bölgedeki binaların saçak altlarına güvenlik şeridi çekti. Polis, özellikle kış şartlarının etkili olduğu bu günlerde vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

