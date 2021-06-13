FaceTime nasıl arama yapılır? FaceTime arama kaydetme nasıl yapılır? FaceTime görüşme kaydetme

FaceTime nedir? FaceTime, Apple şirketinin iPhone ve Apple iPod Touch ile iPad yeni nesil tabletlerinde videolu görüşme özelliğidir. Alternatif olarak, görüntülü sohbet etmek istiyorsanız, WhatsApp ve Facebook Messenger'ın görüntülü sohbet özelliklerinden yararlanabilirsiniz

FaceTime yapmak ne demek?

FaceTime, Apple cihazların birebir olarak videolu görüşmeler gerçekleştirmesini sağlayan çağrı servisidir. FaceTime'ı kullanacak olan cihazlarda geçerli bir Apple ID kullanılarak oturum açılmış olması ve mail adresi eklenmiş olması gerekir.

FaceTime versiyonları

FaceTime iPhone 4'te, 4S, 5 ve 5s modelleri ile yeni nesil iPad ve Apple iPod Touch (4. Jenerasyon) bulunmaktadır önceki modeller bu özelliği desteklememektedir. FaceTime GSM şebekesinin data kısmını kullandırır ve veri alış verişini İnternet üzerinden sağlar. iOS 6' dan itibaren, bu özellik artık sadece Wi-Fi üzerinden kullanılmakla kalmayıp, 3G ve 4G şebekeleri üzerinden de kullanılabilmektedir.

FaceTime arama kaydetme nasıl yapılır?

FaceTime görüşme kaydetme nasıl olacağı FaceTime meraklıları tarafından araştırılıyor.

Mac‘te bir FaceTime aramasını kaydetmek istiyorsanız, QuickTime uygulamasının ekran kayıt özelliğini kullanabilirsiniz.

Mac‘inizdeki QuickTime uygulamasını Dock veya Uygulamalar (Applications) klasörünüzden açın.

Menü çubuğunda Dosya (File) menüsüne tıklayın.

‘Yeni Ekran Kaydı (New Screen Recording)’ menüsüne tıklayın.

QuickTime penceresinde, kayıt butonunun yanındaki ok simgesine tıklayın.

Kullanılabilir mikrofonlar listesinden ‘Dahili Mikrofon (Internal Microphone)’ seçeneğini seçin.

FaceTime uygulamasını açın.

QuickTime‘da kayıt butonuna tıklayın.

Tüm ekranını kaydetmek için ekrana tıklayın veya yalnızca FaceTime‘ı kaydetmek için FaceTime penceresine tıklayıp sürükleyin.

FaceTime aramanızı (görüşmenizi) başlatın.

Menü çubuğundaki ‘Kaydı Durdur (Stop Recording)’ butonuna tıklayın.

Menü çubuğunda Dosya (File) menüsüne tıklayın.

‘Kaydet' menüsüne tıklayın.

Kaydınıza bir isim verin.

Kaydet (Save) butonuna tıklayın. Hepsi bu kadar. FaceTime aracılığıyla yaptığınız görüşme böylelikle kayıt edilmiş olunur.