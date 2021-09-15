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Teknoloji Facebook'un sızdırılan raporu ABD'yi karıştırdı
Teknoloji

Facebook'un sızdırılan raporu ABD'yi karıştırdı

Facebook'un, sahibi olduğu Instagram'ın ergenlik çağındaki çocukları etkilediği yönündeki rapor ABD'de tartışmalara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 05:46:00 -
Facebook'un sızdırılan raporu ABD'yi karıştırdı

Facebook'un kurum içi raporlarına ulaşan Wall Street Journal gazetesi, sosyal medya şirketinin sahibi olduğu Instagram uygulamasının, başta ergenlik çağındaki kızlar olmak üzere, gençler üzerindeki zararlarının, bu raporlara birden fazla kez yansıdığını ortaya koydu.

Buna göre, söz konusu raporlardan birinde, intiharı düşünen gençler arasında İngiliz kullanıcıların yüzde 13'ünün, Amerikalı kullanıcıların ise yüzde 6'sının, sorunu Instagram'a bağladığı bilgisi yer aldı.

Ayrıca raporda, ergenlik çağındaki kızların yüzde 32'sinin, bedenleri konusunda kendilerini kötü hissettiklerinde Instagram'ın durumu daha kötü hale getirdiğini düşündükleri, ergenlik çağındaki erkeklerinse yüzde 14'ünün Instagram nedeniyle kendini kötü hissettiği belirtildi.

Ancak Facebook, gençlerin büyük bölümünün Instagram'dan olumsuz biçimde etkilenmediğine, gençleri en çok etkileyen seçme gönderimlerden oluşan ve bağımlılık yaratan ana sayfanınsa, uygulamanın temel öğesi olduğuna karar verdi.

Raporun, şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'e sunulduğunu aktaran gazete, ancak şirketin, gençlerin zarar görmelerini engellerken, aynı zamanda kullanıcıların uygulamayı tekrar tekrar kullanmasını sağlayacak bir çözüm bulamadığını iddia etti.

Tüm bu verilere rağmen, Facebook'un 13 yaş ve altı çocuklar için bir Instagram aplikasyonu geliştirdiği açıklandı.

Wall Street Journal gazetesinin haberi, ABD'de kongre üyelerinin tepkisine neden oldu.

Massachusetts Temsilcisi demokrat Lori Trahan, Facebook'u eleştirirken, şirketi, derhal çocuklar için uygulama geliştirme planlarından vazgeçmeye ve mevcut kullanıcısı olan gençleri zararlı etkilerden korumak için çalışmaya davet etti.

Washington temsilcisi Cumhuriyetçi Cathy McMorris Rodgers ise yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi'nin, yaptığı çağrılara rağmen, çocukların akıl sağlığı üzerine raporları halka açıklamayı reddetmiş olduğunu hatırlattı.

Facebook ise araştırmaların mülkiyet haklarını ve katılımcıların özel bilgilerini korumak için araştırmaları paylaşamadıklarını, ancak şirketin, araştırmaları konusunda daha şeffaf olmak için çalışmalar yaptığını duyurdu.

Instagram kullanıcıların yüzde 40'ını, 22 yaş ve altı gençler oluşturuyor.

ABD'de her gün Facebook uygulamasını kullanan 5 milyon gence karşılık Instagram'ı 22 milyon gencin kullandığı kaydediliyor.

Gençlerin, Instagram'da, Facebook'tan yüzde 50 daha fazla zaman geçirdiği belirtiliyor.

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