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Teknoloji Facebook'u eski çalışanı ifşa etti!
Teknoloji

Facebook'u eski çalışanı ifşa etti!

Facebok'un eski bir çalışını Facebook'un küresel manipilasyonla ilgilenmediğini ve sahte hesaplarla mücadele etmek istemediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 04:30:00 -
Facebook'u eski çalışanı ifşa etti!

Facebook’un eski veri bilimcisi Sophia Zhang’ın kurum içi hazırladığı rapor ifşa oldu.

Kritik raporda Zhang’ın, Facebook’u, genellikle sıradan sahte hesaplara odaklanırken yabancı devletlerin platformu siyasi amaçları için geniş ölçüde kötüye kullanmalarını engelleme konusunda isteksiz olduğunu söyledi.

Azerbaycan, Hindistan ve Honduras gibi ülkelerde gerçekleşen yaygın siyasi manipülasyonların yeterince araştırılmadığı raporda yer alırken, Brezilya, İspanya ve ABD’de kapatılan milyonlarca sahte hesabın ifşa edilmediği bilgisi yer aldı.

Ülkelerin kaderini etkileyen kötü niyetli faaliyetleri umursamadı

Raporu yazan Zhang, Facebook'un Avrupa ve ABD dışındaki ülkelerin siyasi kaderini etkileyebilecek kötü niyetli faaliyetleri umursamadığını söyledi.

Facebook Dürüstlük Başkan Yardımcısı Guy Rosen, iddiaları redderek biz en acil küresel tehdit oluşturan hesaplarla ilgileniyoruz. Beğenilerle ilgilenmiyoruz açıklamasında bulundu.

ABD basınında çıkan haberlerde rapor nedeniyle, Eylül başında Facebook'tan kovulduğu belirtildi.

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