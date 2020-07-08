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Teknoloji

Facebook'tan Whatsapp'a mesaj gönderilir mi?

Facebook’tan Whatsapp'a Instagram’a mesaj atabilir miyim? Facebook kullanıcıları Whatsapp'a mesaj atıp atamayacaklarını merak ediyor. Bu konu hakkında geçtiğimiz yıl Mark Zuckerberg bir açıklama yapmıştı. Birçok kişi, “Facebook'tan Whatsapp'a mesaj gönderme özelliği açıldı mı?” , “Facebook'tan Whatsapp'a mesaj atılır mı?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 13:13:00 -
Facebook'tan Whatsapp'a mesaj gönderilir mi?

Facebook ve Whatsapp en çok kullanılan platformlar arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi Facebook'tan Whatsapp'a mesaj gönderilip gönderilmeyeceğini araştırıyor. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg 2019 yılında yaptığı bir açıklamada Facebook, , Instagram ve WhatsApp'ın entegre olacağını açıklamıştı.

Facebook'tan Whatsapp'a mesaj gönderilir mi?

Sosyal paylaşım platformlarını kullanan kişiler ayrı uygulamaların birbirleriyle nasıl bir bağlantı kurabileceğini merak ediyor. WhatsApp kullanıcılarının uzan zamandır beklediği haber geldi. Android Police'te yer alan habere göre; WhatsApp ve Facebook Messenger için çapraz sohbet desteği özelliği için çalışmalara başladı.

Bu özellik sayesinde WhatsApp ile Facebook Messenger arasında sohbet özelliği olacak. Facebook Messenger kullanan bir kişi hızlıca başka bir WhatsApp kullanıcısı ile iletişim kurabilecek.

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