Facebook ve Whatsapp en çok kullanılan platformlar arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi Facebook'tan Whatsapp'a mesaj gönderilip gönderilmeyeceğini araştırıyor. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg 2019 yılında yaptığı bir açıklamada Facebook, , Instagram ve WhatsApp'ın entegre olacağını açıklamıştı.

Facebook'tan Whatsapp'a mesaj gönderilir mi?

Sosyal paylaşım platformlarını kullanan kişiler ayrı uygulamaların birbirleriyle nasıl bir bağlantı kurabileceğini merak ediyor. WhatsApp kullanıcılarının uzan zamandır beklediği haber geldi. Android Police'te yer alan habere göre; WhatsApp ve Facebook Messenger için çapraz sohbet desteği özelliği için çalışmalara başladı.

Bu özellik sayesinde WhatsApp ile Facebook Messenger arasında sohbet özelliği olacak. Facebook Messenger kullanan bir kişi hızlıca başka bir WhatsApp kullanıcısı ile iletişim kurabilecek.