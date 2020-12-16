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Teknoloji Facebook’tan “üşengeçler için” yeni uygulama
Teknoloji

Facebook’tan “üşengeçler için” yeni uygulama

Facebook, uzun metinleri okumak istemeyenler için yeni asistan üzerinde çalışmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:30:00 -
Facebook’tan “üşengeçler için” yeni uygulama

Facebook, yeni nesil teknolojiler üzerine yatırımlar yapmaya devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiş olduğu yıl sonu toplantısında, çalışanlarına şirketin sürekli gelişmekte olduğunu ve önemli yeni teknolojik gelişmeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Bu gelişmeler arasında iki dikkat çeken teknoloji bulunuyor. Bunlardan ilki, uzun makaleleri okumaya gerek kalmadan özet geçen TLDR adında bir yapay zeka asistanı. Diğer teknolojik teknoloji ise insanların düşüncelerini algılayıp bu düşünceleri eyleme dökecek bir sensör olarak karşımıza çıkacak.

Uzun metinler özetlenerek maddeler halinde yazılacak

Buzz Feed tarafından aktarılan bilgilere göre Facebook, yeni yapay zeka asistanıyla insanların uzun metinleri okumaktan kaçındığını gözlemleyerek önemli bir yeniliğe imza atmış olacak. Şirketin geliştirmekte olduğu yapay zeka asistanı, okuması uzun süren metinleri özetleyerek maddeler halinde kullanıcıya sunacak. TLDR adını alacak bu asistan, metinleri kullanıcıya sesli bir şekilde okuyabilme özelliğine de sahip olacak. Kullanıcılar, TLDR sayesinde gönderilere sesli bir şekilde yanıt verebilecek.

Facebook, 2019 yılında CTRL Labs adlı düşünce gücü üzerine faaliyet gösteren şirketi satın almıştı. Şirket, beyinden gelen sinyalleri fiziksel harekete dönüştürecek bir sensör üzerinde çalışmalara başlamış durumda. Facebook’un teknoloji yöneticisi Mike Schroepfer, bu sensörün ileride oyun geliştirmek, sanal bir nesneyi ya da karakteri kontrol etmek gibi amaçlar için kullanılabileceğini ifade etti.

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