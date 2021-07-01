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Teknoloji Facebook'tan terör örgütüne mavi tık
Teknoloji

Facebook'tan terör örgütüne mavi tık

Sosyal medya devi Facebook, terörist PKK/YPG'ye mavi tık verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 21:26:00 -
Facebook'tan terör örgütüne mavi tık

Suriye'de, "DEAŞ'la mücadele ediyorum" bahanesinin arkasına sığınarak kendisine meşru alan açmaya çalışan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, bölgedeki faaliyetlerine ABD'nin de desteğiyle devam ediyor.

Yabancı güçlerin maşası haline gelmiş olan örgüt, sadece sahada değil, diplomasi ve medyada da uluslararası basın tarafından korunup kollanıyor.

Teröristlere mavi tık

Avrupa ve Amerika sokaklarında mitingler düzenleyen, sözde üst düzey yöneticileri parlamentolarda ağırlanan, sempatizanlarıyla havalimanları kapatan, sahada bebekleri katleden örgüte son destek ise, sosyal medya devi Facebook'tan geldi.

Mark Zuckerberg'in kurucusu ve CEO'su olduğu Facebook, terör örgütü YPG'nin terör propagandası yaptığı sayfasına "mavi tik" verdi.

Sayfanın yaklaşık 580 bin takipçisi bulunuyor.

YPG'ye daha önce verilen mavi tik, 2015 yılında Türkiye'nin tepkisi sonrası kaldırılmıştı.

Örgütü meşrulaştırma girişimi

Facebook, sadece tanınmış kişilere (sporcular, sanatçılar, siyasiler, gazeteciler vb.) ve kuruluşlara (medya organları, spor kulüplerine, STK'lar vb.) verdiği mavi tik'i, YPG'ye de vererek, örgütü tanımış oldu.

Facebook ve Twitter daha önce de YPG'nin uzantısı SDG'ye ve onun başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin'e (Mazlum Kobani) mavi tik vermişti.

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