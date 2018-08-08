THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

Facebook'tan skandal hareket!

Facebook, Endonezya depreminde yanlışlıkla kutlama balonları ve konfeti uçurdu. Tepkiler nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalan şirket, özür diledi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 22:57
Facebook'tan skandal hareket!

Facebook, Endonezya'nın Lombok adasında Pazar günü 130'dan fazla kişinin öldüğü deprem sonrasındaki mesajlarda yanlışlıkla kutlama balonları ve konfeti uçurdu.

Yanlışlık, Endonezce'de "selamat" (selamet) kelimesinin hem "esenlik - güvendeyim" hem de "tebrikler" anlamına gelmesinden kaynaklandı. Kullanıcıların mesajlarında bu kelime geçince, otomatik olarak balonlar ve konfeti uçtu.

Facebook bir süre sonra yanlışlığı fark edip, Endonezya'da balonlu kutlama özelliğini devre dışı bıraktı. Şirket, "bu talihsiz hatadan dolayı üzüntü duyduğunu" açıkladı.

131 KİŞİ ÖLDÜ

Endonezyalı yetkililer, 131 kişinin öldüğü 6.9 büyüklüğündeki depremde on binlerce evin yıkıldığını, 156 bin kişinin evsiz kaldığını açıkladı.

Depremde ev, okul ve camilerin enkazı altında kalanları kurtarmak için çabalar sürüyor. Ancak dağlık bölgede yolların ve köprülerin zarar görmesi nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 22:57
  1. Facebook

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den yeni yaptırım hamlesi
    1. ABD'den yeni yaptırım hamlesi
    2. Doğum yapan şehit eşinden yürek yakan..
    3. CHP'li başkandan örnek davranış!..
    4. Karanfil nelere iyi gelir?
    5. Klostrofobinin belirtileri nelerdir?..
    6. Devlet Demiryolları memur alımı yapacak
    7. Gözde siyah lekeler neden oluşur?
    8. Nuriye Gülmen gözaltına alındı
    9. Fosfor düşüklüğü beraberinde hangi..
    10. Mide üşütmesi bu belirtilerle kendini..
    11. CHP'li Tuncay Özkan doğal afeti AK..
    12. Uykuda titreme neden kaynaklanır?
    13. Polis akademisine öğretim üyesi alınacak
    14. Facebook'tan skandal hareket!
    15. Devlete 549 memur alınacak
    16. Ev sahibine kızan kiracı çatıdaki..
    17. Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
    18. Danıştay'dan kritik karar: Sözlü..
    19. Devşirme Johnson'a büyük tepki!..
    20. Aktivistler İsrail terörünü anlattı!..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları