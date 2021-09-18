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Teknoloji Facebook'tan itiraf: Kontrol edemiyoruz!
Teknoloji

Facebook'tan itiraf: Kontrol edemiyoruz!

Eylül ayı başında bir toplantı gerçekleştirdikleri öğrenilen Facebook yöneticilerinin "fazla büyüme" endişesi yaşadıkları belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 17:54:00 - 2021-09-18 18:16:31
Facebook'tan itiraf: Kontrol edemiyoruz!

Wall Street Journal'da yayınlanan bir haberde, Facebook yöneticilerinin Eylül ayı başında bir toplantı gerçekleştirdikleri aktarıldı. Yapılan toplantıda Facebook'un çok fazla büyümesi masaya yatırıldı.

'Kontrol edemiyoruz' itirafı!

Facebook yöneticilerinin, toplantıda, "Makineyi yaptık ama kontrol edemiyoruz!" itirafında bulundukları öğrenildi.

Dünyanın en büyük sosyal ağı konumunda

Facebook, son zamanlarda, "Yüz milyonlarca kullanıcıdan gelen verilerin kullanıldığı Cambridge Analytica skandalı", "2016 ABD başkanlık seçimlerinde kampanya kapsamında kullanılması", "6 Ocak’taki saldırılarla ilgili harekete geçmemesi" ile "çocuk ve genç kullanıcılarının ruhsal sağlıklarını olumsuz etkilemek" gibi nedenlerle eleştirildi.

Facebook, 3 milyara yakın kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal ağı konumunda bulunuyor.

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