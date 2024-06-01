Facebook’tan büyük adım! Yeniden popüler olacak

Facebook’un ana şirketi Meta, sosyal medya platformunu 18-29 yaş arasındaki kullanıcılar için optimize ettiğini duyurdu. 20 yaşındaki uygulamayı baştan aşağı etkileyecek güncelleme kapsamında Facebook’un çok daha kişisel olacağı ifade edildi.

20 yaşındaki Facebook gençleri hedefliyor

Facebook Başkan Yardımcısı Tom Alison tarafından yapılan açıklamalar, sosyal medya platformunun yeni hedeflerini ortaya koydu. Buna göre şirketin yapay zeka yetenekleri ve ürün güncellemeleri, Facebook’u genç kullanıcılar arasında yeniden popüler hale getirmeye odaklanacak.

Alison, Facebook’taki genç kullanıcı katılımının son üç yılın en yüksek noktasına ulaştığını dile getirdi. Bu kapsamda yalnızca ABD ve Kanada’da 18-29 yaş arası 40 milyondan fazla aktif kullanıcı olduğunu belirtti. Yenilenen video içerikleri, Reels ve yeni dikey video oynatıcı sayesinde platformda daha fazla zaman geçirildiğinin altını çizdi.

Yeni yapay zeka önerileri ise Facebook’un Reels ve video oynatıcıda daha iyi içerikler önermesine olanak tanıyor. Şirket ayrıca video önerilerini güçlendirmek için büyük veri kümelerinden öğrenen gelişmiş yapay zeka modellerini test ettiğini belirtti.



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Gençlere yönelik diğer özellikler arasında Facebook’a bağlı uygulamalar da bulunuyor. Şirketin açıklamasına göre şu anda aylık 1,8 milyardan fazla kullanıcısı olan Facebook Dating’in ve her dört gençten birinin alışveriş yaptığı Marketplace’in büyümesi devam ediyor.

Facebook, genç kullanıcılara odaklanarak köklerine geri dönmek istiyor gibi görünüyor. Günümüzde hem eski hem de yeni sosyal medya özellikleri kullanarak yeni nesli yakalamayı hedefliyor.