  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sır gibi saklanan İHA katili tank projesi ortaya çıktı! Herkes ama herkes tedirgin

Bir bu eksikti! Yeni çılgınlığın adı serum… Doktorlar isyan etti: Tehlikesi çok büyük

Son günlerde çıkan FETÖ haberlerinin hepsi yalan mı? Yoksa bilinçli mi servis edildi

Araplar duyurdu: Türkiye orada savaşa girmeyi reddetti

BAE'liler Türk bankasını satın alacaktı! Görüşmeler apar topar sonlandırıldı

Sırbistan'ın tehditler savurduğu ülke duyurdu: Türkiye'den TB2 SİHA aldık, şimdi güçlüyüz

“Ülkemde Suriyeli görmek istemiyorum” diyenler daha neyi bekliyorsunuz? Esra sordu yine soracağını

Sokak köpekleri ama hangileri uyutulacak? AK Parti Grup Başkanı Güler tek tek açıkladı

İstanbul'da otele el bombalı saldırı girişimi

1 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi
Teknoloji Facebook’tan büyük adım! Yeniden popüler olacak
Teknoloji

Facebook’tan büyük adım! Yeniden popüler olacak

Yeniakit Publisher
2024-06-01 13:33:47 - 2024-06-01 13:33:46
Facebook’tan büyük adım! Yeniden popüler olacak

Facebook, yapay zeka güncellemesi kapsamında genç kullanıcıların yeniden radarına girmek istiyor.

Facebook’un ana şirketi Meta, sosyal medya platformunu 18-29 yaş arasındaki kullanıcılar için optimize ettiğini duyurdu. 20 yaşındaki uygulamayı baştan aşağı etkileyecek güncelleme kapsamında Facebook’un çok daha kişisel olacağı ifade edildi.               

20 yaşındaki Facebook gençleri hedefliyor

Facebook Başkan Yardımcısı Tom Alison tarafından yapılan açıklamalar, sosyal medya platformunun yeni hedeflerini ortaya koydu. Buna göre şirketin yapay zeka yetenekleri ve ürün güncellemeleri, Facebook’u genç kullanıcılar arasında yeniden popüler hale getirmeye odaklanacak.

Alison, Facebook’taki genç kullanıcı katılımının son üç yılın en yüksek noktasına ulaştığını dile getirdi. Bu kapsamda yalnızca ABD ve Kanada’da 18-29 yaş arası 40 milyondan fazla aktif kullanıcı olduğunu belirtti. Yenilenen video içerikleri, Reels ve yeni dikey video oynatıcı sayesinde platformda daha fazla zaman geçirildiğinin altını çizdi.

Yeni yapay zeka önerileri ise Facebook’un Reels ve video oynatıcıda daha iyi içerikler önermesine olanak tanıyor. Şirket ayrıca video önerilerini güçlendirmek için büyük veri kümelerinden öğrenen gelişmiş yapay zeka modellerini test ettiğini belirtti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gençlere yönelik diğer özellikler arasında Facebook’a bağlı uygulamalar da bulunuyor. Şirketin açıklamasına göre şu anda aylık 1,8 milyardan fazla kullanıcısı olan Facebook Dating’in ve her dört gençten birinin alışveriş yaptığı Marketplace’in büyümesi devam ediyor.

Facebook, genç kullanıcılara odaklanarak köklerine geri dönmek istiyor gibi görünüyor. Günümüzde hem eski hem de yeni sosyal medya özellikleri kullanarak yeni nesli yakalamayı hedefliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23