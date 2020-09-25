Facebook'ta yaptığım yorumları kimse görmesin

Facebook yorumları gizle. Facebook yorumları nasıl gizlenir? Facebook’ta yaptığınız yorumları bir başkasının görmesini istemiyorsanız yapmanız gereken Facebook hesabınıza giriş yapınız. Profilisiniz olduğu sayfaya girin ve oradan Diğer tıklanır ve açılan kısımdan Kısımları Yönet sekmesi tıklanır.

Kısımları yönetten Beğeniler seçilir ve kaydet tıklanır.

Beğenilenler kısmından … (üç nokta) tıklanır ve oradan Beğenmelerinin gizlilik ayarlarını düzenle sekmesi tıklanır.

Beğenmelerinin gizliliğini düzenle kısmın bulunan filmler, televizyonlar, müzik, kitaplar, oyunlar, yemek, spor vs gibi alanların yanıda bulunan işaret tıklanır ve sadece ben yazan alan işaretlenir. Bu işlemi tamaladıktan sonra kaydet denilir ve Facebook'ta yaptığınız yorumları kimse görmemiş olur.