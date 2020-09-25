Facebook'ta yaptığım yorumları kimse görmesin
Sosyal medya platformu olan Facebook’ta paylaşım yapabileceğimiz gibi arkadaşlarımızın paylaşımlarına da yorum yazabiliyoruz. Aynı şeklide kendimizin de Facebook’ta beğendiğim şeyleri başkaları görmesin, Facebook’ta beğendiğim fotoğrafları başkaları görmesin, Facebook’ta beğendiğim şeyleri kimse görmesin, gönderileri beğendiklerimi başkası görmesin, Facebook’ta beğendiklerimi kimse görmesin, Facebook’ta beğendiklerim görünmesin, Facebook’ta beğenilerimi kimse görsün istemiyorum. Peki bunun için ne yapmalıyım? Facebook'ta yaptığım yorumları kimse görmemesi için ne yapmalıyım?
Facebook yorumları gizle. Facebook yorumları nasıl gizlenir? Facebook’ta yaptığınız yorumları bir başkasının görmesini istemiyorsanız yapmanız gereken Facebook hesabınıza giriş yapınız. Profilisiniz olduğu sayfaya girin ve oradan Diğer tıklanır ve açılan kısımdan Kısımları Yönet sekmesi tıklanır.
Kısımları yönetten Beğeniler seçilir ve kaydet tıklanır.
Beğenilenler kısmından … (üç nokta) tıklanır ve oradan Beğenmelerinin gizlilik ayarlarını düzenle sekmesi tıklanır.
Beğenmelerinin gizliliğini düzenle kısmın bulunan filmler, televizyonlar, müzik, kitaplar, oyunlar, yemek, spor vs gibi alanların yanıda bulunan işaret tıklanır ve sadece ben yazan alan işaretlenir. Bu işlemi tamaladıktan sonra kaydet denilir ve Facebook'ta yaptığınız yorumları kimse görmemiş olur.