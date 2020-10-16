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Aktüel Facebook'ta ve eczanede Kovid-19 testi satan şüpheliler yakalandı
Aktüel

Facebook'ta ve eczanede Kovid-19 testi satan şüpheliler yakalandı

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, 540 test kitine el konuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:43:02 -
Facebook'ta ve eczanede Kovid-19 testi satan şüpheliler yakalandı

ANKARA (AA) - Facebook'tan ve eczanede yasa dışı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hızlı tanı test kiti satan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, yaptıkları açık kaynak araştırmalarında S.P'nin, Facebook'ta 1262 sayılı "İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu" uyarınca satışı yasak olan Kovid-19 hızlı tanı test kitini sattığını tespit etti.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından "Kimliğini Gizleyen Kolluk Görevlisi" kararı alan ekipler, S.P. ile irtibata geçerek, test kiti almak istediklerini söyledi.

Şüpheli S.P, Yenimahalle'de jandarma personeline 500 adet Kovid-19 hızlı tanı test kiti satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.

S.P'ye test kitlerini temin ettiği ve kendisine ait eczanede satışa sunduğu tespit edilen kişi de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Eczanede yapılan aramada ise 40 test kiti ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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