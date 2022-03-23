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Teknoloji Facebook'ta paylaşımlara yorum yapmayı engelleme nasıl olur?
Teknoloji

Facebook'ta paylaşımlara yorum yapmayı engelleme nasıl olur?

Facebook'ta paylaşılara yorum yapılmasını engelleme nasıl yapılır? Facebook'ta yorum yapmasını istemediğim kişilere orumları engelleme nasıl yapılır? soruları sosyam medya Facebook kullanıcıları tarafından sık araştırılan konular arasında. Facebook’ta paylaştığı yazı, resim, video gibi paylaşımlar altına yorum yapılmasını engellemek isteyenler soluğu arama motoru üzerinde Facebook'ta paylaşılara yorum yapmayı engelleme nasıl olur? sorusunu sormakta alıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 15:52:00 - 2022-03-23 15:54:26
Facebook'ta paylaşımlara yorum yapmayı engelleme nasıl olur?

Facebook'ta herkese açık gönderilerime kimlerin yorum yapabileceğini nasıl ayarlarım? Varsayılan olarak, herkese açık gönderilerinize sizi takip etmeyen kişiler de dahil olmak üzere herkes yorum yapabilir.

Herkese açık gönderilerinize kimlerin yorum yapabileceğini değiştirmek için:

Facebook'un sağ üst kısmındaki aşağı yönlü ok simgesine tıklayın.

Ayarlar ve Gizlilik'i seçin ve sonra Ayarlar'a tıklayın.

Solda Herkese Açık Gönderiler'e tıklayın.

Beni Kimler Takip Edebilir'e gidin ve Herkese Açık'ın seçili olduğundan emin olun.

Herkese Açık Gönderi Yorumları'nın yanında Düzenle'ye tıklayın.

Herkese açık gönderilerinize kimlerin yorum yapabileceğini seçin:

Herkese Açık: Sizi takip etmeyenler dahil olmak üzere herkesi kapsar.

Arkadaşlar: Facebook'taki arkadaşlarınızı kapsar. Bir gönderide başka birisi etiketlenmişse hedef kitle etiketlenen kişiyi ve bu kişinin arkadaşlarını içerecek şekilde genişler.

Arkadaşlarımın Arkadaşları: Tüm arkadaşlarınızı ve onların tüm arkadaşlarını kapsar.

Profilinizdeki herkese açık gönderilere kimlerin yorum yapabileceğini de seçebileceğinizi unutmayın. Herkese açık tek bir gönderiye kimlerin yorum yapabileceğini seçtiğinizde seçiminiz yalnızca o gönderi için geçerli olur. Diğer herkese açık gönderilerinize veya genel profil bilgilerinize kimlerin yorum yapabileceğine ilişkin ayarlarınızı değiştirmez.

facebook yorum kapatma

Facebook'ta kimler paylaşımlarımı görün, beğenir ve yorum yapabilir?

Varsayılan olarak, sadece arkadaşlarınız (ve etiketlenen herkesin arkadaşları) herkese açık profil bilgilerinizi beğenebilir ve bunlara yorum yapabilir. Herkese açık profil bilgileri şunları kapsar:

Profil fotoğrafları ve videoları.

Kapak fotoğrafları.

Öne çıkan fotoğraflar.

Profilinizdeki temel bilgilerde yaptığınız değişikliklerle ilgili Akış güncellemeleri.

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