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Teknoloji Facebook’ta hikaye nasıl oluşturulur?
Teknoloji

Facebook’ta hikaye nasıl oluşturulur?

Facebook’ta hikaye oluşturma nasıl yapılır? Facebook hikaye süresi ne kadar? Facebook’ta hikaye gizleme nasıl yapılır? Facebook’ta hikaye nasıl silinir? Facebook’ta hikaye nasıl paylaşılır? İşte sosyal medya platformu Facebook hikaye ekleme, silme ve gizleme haberi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:18:00 - 2020-09-22 12:19:22
Facebook’ta hikaye nasıl oluşturulur?

Whatsapp da hikaye oluşturma olur da Facebook'ta olmaz mı? Facebook kullanıcıları hikaye oluşturarak çektikleri fotoğraf ve videolarını arkadaşlarının daha hızlı gösterebilirler. Facebook’ta hikaye oluşturma

Sosyal medya devi Facebook tüm kullanıcılarına fotoğraf ve videolarının hikaye oluşturarak paylaşma imkanı sundu.

Facebook hikaye süresi ne kadar?

Kullanıcılar oluşturdukları Facebook hikayelerini 24 saat süre zarfında takipçilerine gösterebilmekte. Peki hikaye paylaşmak için ne yapmak gerekir? 

Facebook hikaye oluşturmak istiyorsanız iki seçenek üzerinden gitmeniz gerekir. Bunlardan ilki hikayem butonunu tıklayıp kendi hikayenizi başlatmanız ya da haber kaynağındayken parmağınızı sağ doğru kaydırmanız. Hikayeler kısmını oluşturmak için hikayeler kısmını açtığızda karşınıza yeni kameraya hoş geldin! Yazısını içeren bir bildirim çıkmaktadır. Başla diyerek Facebook hikayesi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ekranın sol tarafından bazı noktaların olduğunu göreceksiniz. Bu noktalar etekler arasında parmağınızı yukarı aşağı sürükleme yöntemi kullanılarak etekler arasında geçişleri yapmak mümkün.

Facebook’un hikaye kamerasında efekler mevcuttur. Birbirinden ilginç yüz etekleri kullanılarak hikayelerinizi komik hale getirebilirsiniz. Size uygun efekleri tercih ettikten sonra çekim tuşuna basıp fotoğraf çekme işlemini gerçeleştirebilirsiniz. Bundan sonra hikayenizi nasıl paylaşmak istediğinizi seçebilirsiniz. Eğer isterseniz hikayem bölümünde paylaşabileceğiniz gibi direk özelliğini kullanılarak hikayeyi sadece seçmiş olduğunuz arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Hikaye kısmını seçilir ve 24 saat boyunca bu hikaye arkadaşlarınız tarafından Facebook’ta görülecektir.

Facebook sayfamda hikaye olarak nasıl fotoğraf ve video paylaşırım?

Facebook’ta hikaye nasıl silinir? 

Facebook’ta oluşturulan hikaye nasıl silinir? Sorusu da yine Facebook kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Eğer Facebook hikayesi oluşturmuş iseniz bu hikaye normalde 24 saat boyunca hikaye kısmında yer alacak ve arkadaşlarınız bu süre zarfında paylaştığınız hikayenizi görebilecektir. Ancak 24 saat dolmadan  Facebook hikayenizi silmek istiyorsunuz. Peki Facebook’ta hikaye nasıl silinir? 

Facebook’ta hikayenize eklediğiniz fotoğraf ve videoyu silmek için şu yolları izlemek gerekir:

Haber kaynağınızın üstünde bulunan hikaye yazısına dokunun, hikayenizde silmek istediğiniz fotoğraf ya da videoyu bulun ve ona dokunun, sağ üst kısımdaki … simgesini seçin ve sonra da fotoğraf sil ya da videoyu sili seçin. Facebook’taki hikayenizde sileceğiniz fotoğraf ya da video aynı zamanda Messenger’da da silinmektedir.

Facebook'ta hikayeme nasıl anket eklerim?

Facebook'ta hikayeye anket oluşturmak için aşağıdaki yolları izlemeniz gerekir.

 

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