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Facebook'a "tekelcilik" soruşturması açıldı

ABD’de New York Başsavcılığı öncülüğünde 8 eyalet, sosyal paylaşım sitesi facebook hakkında tekelcilik soruşturması başlattı

07 Eylül 2019 Cumartesi 00:26
Facebook'a "tekelcilik" soruşturması açıldı

NEW YORK (AA) – ABD’de New York Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesi facebook hakkında tekelcilik soruşturması başlattı.

New York Başsavcısı Letitia James, soruşturmada, “Facebook’un sektördeki hakimiyeti ve bu hakimiyetten kaynaklanan potansiyel rekabet karşıtı davranışlarının" inceleneceğini belirtti.

James açıklamasında, “Dünyanın en büyük sosyal medya platformu dahi yasalara uymalı ve tüketicilere saygı duymalı. Facebook’un rekabeti engelleyip engellemediğini ve kullanıcıları tehlikeye atıp atmadığını araştırmak için oluşturulan partiler üstü başsavcılar koalisyonunun lideri olmaktan gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

New York Başsavcılığının öncülüğündeki soruşturmaya Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, North Carolina, Ohio, Tennessee ve Washington DC başsavcılıklarının da destek verdiği kaydedildi.

Facebook Eyalet ve Yerel Politikalar Başkan Yardımcısı Will Castleberry de yaptığı açıklamada, çalışmalarını ve hizmetlerini savunarak, yaratıcı ve rekabetçi olmazlarsa başarısız olacaklarını öne sürdü.

Castleberry, “Başsavcılarla genel olarak yapıcı bir şekilde çalışacağız ve faaliyet gösterdiğimiz rekabet ortamı hakkında görüşmelere hazırız.” dedi.

Wall Street Journal tarafından yapılan diğer bir haberde de, Teksas Başsavcısı Ken Paxton öncülüğünde Google'ın sahibi olduğu Alphabet şirketine önümüzdeki hafta ayrıca tekelcilik ve rekabete aykırı davranışlar nedeniyle soruşturma açılmasının beklendiği kaydedildi.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) temmuz ayında Facebook'a, geçen yıl patlak veren Cambridge Analytica skandalı ile zirveye çıkan kişisel bilgileri izinsiz ve usulsüz kullanması sebebiyle 5 milyar dolar ceza kesmişti.

-Cambridge Analytica veri skandalı

Cambridge Üniversitesinde araştırma görevlisi Aleksandr Kogan, Facebook aracılığıyla hizmet veren “this is your digital life” isimli kişilik testi uygulaması aracılığıyla 87 milyon kişinin bilgilerini depolamış, bu bilgileri 2016 yılında siyasi danışmanlık amacıyla faaliyet gösteren Cambridge Analytica şirketine satmıştı. İngiliz televizyon kanalı Channel 4'un açığa çıkardığı skandalda Cambridge Analytica şirketi, elde ettiği verileri 2016 Amerikan seçimlerini Donald Trump'ın kazanması için kullanmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Amerikan Senatosu'nda ifade vermişti. Büyük data krizi ile birlikte özellikle teknoloji şirketleri Avrupa ve Amerika'da data politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 00:26
  1. Facebook
  2. Letitia James
  3. New York Başsavcılığı
  4. tekelcilik soruşturması

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