Facebook'a şok suçlama

Dünyanın en aktif kullanılan dev sosyal medya platformu Facebook, şok bir suçlamayla gündeme geldi. ABD'de yaşayan Brittany Conditi isimli bir Instagram kullanıcısı, kullanıcıları kamera üzerinden izlediği gerekçesiyle Facebook'a dava açtı.

Conditi, açtığı davanın gerekçesi olarak Instagram'ın kamerayı kullanmasının kasıtlı olduğunu ve platformun bu yöntemle kullanıcıların özel verilerini ele geçirdiğini iddia etti.

Söz konusu suçlamaya ilişkin Facebook yetkilileri tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.