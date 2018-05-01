Facebook'a ‘beğenmeme’ tuşu yolda

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, paylaşımlara ilişkin farklı tepkileri ifade etmek amacıyla, “beğenmeme” butonunun gelebileceğini dile getirmişti. Şubat ayında “beğenmeme” butonunun testlerine başlayan şirket; Avustralya ve Yeni Zelanda’daki kullanıcıları için uygulamayı devreye aldı. Bu özellik, Facebook’ta yer alan bir paylaşımı ‘artı’ veya ‘eksi’ olarak oylamaya imkân veriyor.