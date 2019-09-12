Facebook yorumları nasıl kapatabilirim İşte Facebook yorumları kapatma işlemleri

Facebook paylaşım yorumları nasıl kapatılır? sorusu milyonlarca Facebook üyesi tarafından sorulmakta. Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Facebook'ta artık yaşlısından gence kadınından erkeğe hemen hemen herkesin hesabı mevcut. Facebook paylaşımlarının altına yapılan bazı yorumlar can sıkıcı olabilir. Facebookta istenmeyen yorumlar engellenebilir. Facebook'ta yorum kapatma açma işlemi ise çok basit. İşte Facebook yorumları kapatma işlemleri...

- İlk olarak kapatmak istediğiniz yorumların olduğu gönderinize geçiş yapın.

- Sonra ise gönderinin sağ üst bölümünde bulunan aşağı yönünde olan ok işaretine tıklayın.

- Karşınıza çıkacak olan menüde yazılanlardan yorum kapatma butonuna tıklayın ve yorum yapmaya kapat işlemine bastığınız zaman, yorum yaz kutucuğu kaybolacaktır.

- Facebook Sayfa Yorum Kapatma

- Eğer sayfanızda olan gönderilere yapılan yorumlardan rahatsız oluyorsanız ya da kişisel hesabınızda kötü yorumlara maruz kalıyorsanız. Yorumlara kapatma işlemini yaparsanız başkaları artık gönderinize yorum yapamayacaktır.

- Sayfanızdan bulunan tüm gönderilere yapılan yorumlar sizi rahatsız ediyorsa yine aynı şekilde üst kısımda uygulanan işlemleri adım adım takip etmeniz yeterli olacaktır. İstediğiniz gönderinizin yorumunu kapatmak için paylaşımınıza tıklayın ve sağ üst kısımda bulunan ok işaretine bastığınız zaman karşınıza çıkacak bölümden yoruma kapatma seçeneğine basın.

- Bu işlemi uygulayacağınız her gönderiniz de yoruma kapatılacaktır ve yorum yapmak için olan buton kalkacaktır. Bundan sonra yapacağınız paylaşımlarda da yorum kapat seçeneğine tıklayarak sayfanızda olan gönderilerinizi yoruma kapatmış olursunuz ve kötü yorumları artık göremezsiniz.