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Teknoloji Facebook yorumları nasıl gizlenir?
Teknoloji

Facebook yorumları nasıl gizlenir?

Facebook yorumları kapatma, Facebook yorumları gizleme, Facebook yorumları silme, Facebook yorumları nasıl kapatılır,Facebook yorumları kimse görmesin isteyen Facebook kullanıcıları Facebook yorumları nasıl gizlenir? Sorusunu merak ediyor. İşte Facebook yorumları silme yolları.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:33:00 - 2020-09-24 14:34:48
Facebook yorumları nasıl gizlenir?

Facebook mesajları gizleme nasıl yapılır? Facebook kullanıcıları paylaşımlarının altına gelen yorumları gizlemek istediğinde bunu nasıl yapacağını merak ediyor. Sosyal medya hesabı olmayan neredeyse yok denecek kadar azdır. Facebook kullanıcısı, sayfada yaptığı paylaşımlara yapılan yorumları gizlemek istese bunu nasıl yapacağını zaman zaman araştırmakta. Bu haberimizde Facebook yorumları kapatma işlemini anlatacağız. Facebook yorumları gizlemek için ilk yapılası gereken Facebook giriş yapmatır. Facebook hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst kısmında bulunan aşağı doğru ok işaretini tıklayınız.

Oradan Ayarları seçiniz. Açılan pencereden sol kısımda herkese açık gönderiler sekmesi tıklayınız. Herkese açık gönderi filtreleri ve araçları kısmı açılacaktır. Orada bulunan Herkese açık gönderi yorumları kısmının karşısında bulunan düzenleyi tıklayarak Herkese açık yorumları sadece arkadaşlara göstermek için arkadaşlar seçilir. Böylelikle Facebook paylaşımlarına herkes değil sadece arkadaşlarınız yorumda bulunabilecek ve yapılan yorumları görebilecek.

Facebook mesajları gizleme nasıl yapılır? 

Facebook’da paylaşıma yapılan yorumları nasıl gizlerim?

Facebook’da paylaşıma yapılan yorumları nasıl silerim? İşte Facebook paylaşımlarına yapılan yorumları gizleme seçenekleri:

Facebook'ta profil fotoğrafını beğeniye ve yoruma kapatma nasıl yapılır?

Facebook’ta profil fotoğrafınıza yorumları kapatmak için profil fotoğrafını tıklayın. Profiliniz hemen yayanında gizlilik ayarı yer almaktadır. Onu tıkladığınızda Herkese açık, Arkadaşlar, Şu kişiler hariç arkadaşlara, Arkadaşlarımın arkadaşlarına gibi seçenekler bulunur. Buradan Bu kısımda Sadece Ben seçeneği tıklanır. Böylelikle hiç bir arkadaşınız ya da arkadaşınız olmayanlar sizin profil fotoğrafınıza yorum yapamayacaktır.

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