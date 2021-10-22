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Teknoloji Facebook yeni hesap neden açılmıyor? En hızlı Facebook yeni hesap açma
Teknoloji

Facebook yeni hesap neden açılmıyor? En hızlı Facebook yeni hesap açma

Facebook yeni hesap açılmıyor? Dünyanın dört bir yanında en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Facebook’a kaydolma işlemi sırasında bir hata ile karşılaşıldığı gelen haberler arasında. Peki, Facebook’ta yeni hesap niye açılmıyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-22 20:48:00 -
Facebook yeni hesap neden açılmıyor? En hızlı Facebook yeni hesap açma

Facebook hesabı açmak isteyenler bir süredir hata ile karşılaştıklarını ifade ediyor. Peki, Facebook’ta neden yeni hesap açılmıyor?

Facebook yeni hesap neden açılmıyor? En hızlı Facebook yeni hesap açma

Dünyanın dört bir yanında en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Facebook’ta ‘kayıt’ işlemi sırasında bir sorun yaşandığı gelen haberler arasında. Facebook’a kayıt olmak için 13 yaş ve üstü olmak gerekiyor. Ayrıca kayıt işlemi sırasında cep telefonu numarası ya da e posta adresi isteniyor. Kayıt için tüm adımları takip eden ve ‘Kaydol’ butonuna tıklayanlar hata ile karşılaşıyor. Yaşanan bu sorunun sebebi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak sorunun kısa süre içerisinde çözülmesi gerekiyor.

Facebook hesabı nasıl açılır?

Bilgisayardan Facebook Hesap Açma

facebook.com adresine gidin ve Yeni Hesap Oluştur'a tıklayın.

Adınızı, e-posta adresinizi veya cep telefonu numaranızı, şifrenizi, doğum tarihinizi ve cinsiyetinizi girin.

Kaydol'a tıklayın.

Hesabınızı oluşturmayı tamamlamak için e-posta adresinizi veya cep telefonu numaranızı onaylamanız gerekmektedir.

Telefondan Facebook hesabı açılır?

Play Store ya da App Store üzerinden Facebook uygulamasını indirdikten sonra ‘Kaydol’ adımını takip ederek hesap oluşturabilirsiniz.

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