Facebook yanlış bilgi içeren paylaşımlara karşı kullanıcıları uyaracak

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgiler son zamanlarda bir hayli artış gösterdi. Facebook başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformu, yanlış bilgiler içeren paylaşımlara karşı harekete geçmişti. Geçtiğimiz günlerde, bilgi kirliliği içeren milyonlarca gönderiyi kaldırdığını açıklayan Facebook, Nisan ayından beri kullanıcıları kendi ana sayfasından Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfasına yönlendirerek doğru bilgiler edinmelerine teşvik ediyordu. Ancak anlaşılan o ki Facebook, kullanıcıları sadece Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfasına yönlendirmenin yeterli olmadığını düşünmeye başladı.

Sosyal medya devi, koronavirüs kaynaklı bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için yeni bir adım attı. Şirket, Covid-19 ile ilgili yanlış ve doğruluğu kanıtlanmayan gönderileri beğenen, paylaşan ve yorumlayan kullanıcılara "Etkileşimde bulunduğunuz gönderiyi, Covid-19 hakkında yanlış bilgi içerdiği için kaldırdık" şeklinde bir uyarı bildirimi gönderme kararı aldı.

Gelen bildirime tıklandıktan sonra Facebook, kullanıcıya hangi gönderiyi neden kaldırdığını açıklayan bir yazı paylaşacak. Bu bildirim aracılığıyla gönderinin paylaşıldığı gruptan hemen çıkma gibi bir seçenek de bulunacak. Facebook, bu adımla birlikte platformda yaşanan bilgi kirliliğini minimuma indirerek kullanıcıların sadece bilimsel olarak kanıtlanmış bilgilere erişebilmesini hedefliyor.