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Facebook ve Microsoft başta olmak üzere 32 teknoloji firması siber güvenlik taahhüdünü imzaladı

Facebook, Microsoft ve diğer 32 teknoloji şirketi, müşterilerini siber saldırılardan korumayı ve hükümetlerin siber savaş çabalarını ilerletmelerine yardımcı olmamayı taahhüt ettiler.

17 Nisan 2018 Salı 21:44
Facebook ve Microsoft başta olmak üzere 32 teknoloji firması siber güvenlik taahhüdünü imzaladı

Yapılan anlaşma, imzalayan firmalar tarafından bir ‘havza anlaşması’ olarak lanse edildi. Anlaşmanın amacı siz de tahmin edersiniz ki, son günlerde yaşanan çalkantılı bilgi güvenliği sorunlarıydı.

Diğer bir yandan Facebook ve Microsoft’un başını çektiği şirketler şu şekildedir: ABB, Arm, Avast, Bitdefender, BT, CA Teknolojileri, Cisco, Cloudflare, DataStax, Dell, DocuSign, Facebook, Hızlı, FireEye, F-Secure, GitHub, Guardtime, HP Inc, HPE, Intuit , Juniper Networks, LinkedIn, Microsoft, Nielsen, Nokia, Oracle, RSA, SAP, Şerit, Symantec, Telefonica, Tenable, Trend Micro ve VMware.

İçlerinde birçok farklı şirket bulunsa da bazı şirketlerin yokluğu özellikle dikkat çekti. Apple, Amazon, Twitter ve Google gibi şirketlerin bu duruma katılmamasının nedeni tam olarak bilinmiyor. Diğer bir yandan listenin içerisinde Microsoft olması, özellikle herkese olumlu bir intiba bırakıyor.

Konu hakkında konuşan Microsoft başkanı ise durumla ilgili olarak, “Geçtiğimiz yıl yaşanan can sıkıcı saldırılar, siber güvenliğin önemini hepimize gösterdi” dedi. Yapılan teknolojik anlaşma dünya çapındaki müşterileri savunmak için de ideal bir yöntem olarak kabul ediliyor. Peki siz bu büyük firmaların attığı emin adımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne dersiniz aralarından anlaşmaya uyanlar çıkar mı?

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 21:44
  1. Facebook
  2. Google
  3. Apple
  4. Microsoft
  5. Twitter
  6. Cisco
  7. Nokia

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