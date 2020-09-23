Facebook ve Instagram'da yeni dönem başlıyor

Dünyanın en aktif kullanılan dev sosyal medya platformu Facebook, paylaşımlarla ilgili yeni bir karar aldı. Yayınlanacak yeni bir özellik ile birlikte kullanıcılar, paylaşımlarının diğer hesaplardan paylaşılmasını engelleyebilecek. Şu an test aşamasında olan özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni özellik ile birlikte kullanıcıların bir gönderi için hak talebinde bulunacağı belirtildi. Ayrıca şirketin açıklamalarına göre söz konusu özellik Isntagram'da da aktif hale gelecek.

Ayrıca kullanıcılar, paylaşımları için ülke sınırlamaları da yapabilecek. Söz konusu özelliğin kısa bir süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.