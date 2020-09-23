  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Facebook ve Instagram'da yeni dönem başlıyor
Teknoloji

Facebook ve Instagram'da yeni dönem başlıyor

Dev sosyal medya platformu Facebook, kullanıcıların paylaştığı gönderilerin diğer hesaplardan paylaşılmasını engelleyebilebilmelerini sağlayan yeni özelliğini duyurdu. Söz konusu özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 05:38:00 -
Facebook ve Instagram'da yeni dönem başlıyor

Dünyanın en aktif kullanılan dev sosyal medya platformu Facebook, paylaşımlarla ilgili yeni bir karar aldı. Yayınlanacak yeni bir özellik ile birlikte kullanıcılar, paylaşımlarının diğer hesaplardan paylaşılmasını engelleyebilecek. Şu an test aşamasında olan özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni özellik ile birlikte kullanıcıların bir gönderi için hak talebinde bulunacağı belirtildi. Ayrıca şirketin açıklamalarına göre söz konusu özellik Isntagram'da da aktif hale gelecek.

Ayrıca kullanıcılar, paylaşımları için ülke sınırlamaları da yapabilecek. Söz konusu özelliğin kısa bir süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun konuşması deşifre oldu CHP tutuştu
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun konuşması deşifre oldu CHP tutuştu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün (DPI) kapalı toplantısındaki 'anadilde eğitim' sözler..
Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'
Gündem

Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'

Kendisinden iş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çı..
İslam Memiş dolar için rakam verdi: Bu sürpriz olmamalı
Ekonomi

İslam Memiş dolar için rakam verdi: Bu sürpriz olmamalı

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, dolardaki yükselişin sebeplerini anlattı.

Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı