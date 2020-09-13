  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Facebook ve Apple arasında rekabet savaşı
Teknoloji

Facebook ve Apple arasında rekabet savaşı

Dev sosyal medya platormu Facebook, teknoloji devi Apple'ı rekabete engel olacak şekilde hareket etmekle suçlayarak Avrupa Birliği Komisyonu'na şikayet etmek amaçlı başvuruda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 04:37:00 -
Facebook ve Apple arasında rekabet savaşı

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformu Facebook'tan, ABD merkezli teknoloji devi Apple'a karşı şok bir hamle geldi. Dev sosyal platformu, Apple'ı rekabete engel olacak şekilde hareket etmekle suçlayarak Avrupa Birliği Komisyonu'na başvuruda bulundu.

Dijital Hizmetler Kanunu (DSA) uyarınca harekete geçen Facebook, App Store'un geliştiricilerin Apple kullanıcılarına erişebilecekleri tek alan olduğunu ve firmanın da bu durumu, kendi hizmetlerini öne çıkarmak için kullandığını ifade etti.

Ayrıca şirket, Apple'ın gelirlerinin önemli bir kısmının mobil işletim sisteminde yapılan mağaza alışverişlerinin komisyonlarından oluştuğunu; diğer geliştiricilerin App Store dışında da oyunlara erişimlerinin büyük oranda engellendiğini ve Apple'ın müşterileri kendilerinden ya da kendi servislerinden alışveriş yapmaya zorladığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İP’te ipler kopuyor mu? Akşener'e böyle tepki gösterdi
Gündem

İP’te ipler kopuyor mu? Akşener'e böyle tepki gösterdi

İP’li Yavuz Ağıralioğlu, Selahattin Demirtaş’ın kahvaltı teklifine olumlu yanıt veren Meral Akşener’e tepkisini sosyal medyada gösterdi. ..
Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması tepkilere neden oldu
Dünya

Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması tepkilere neden oldu

Bahreyn'in, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını açıklaması tepkilere neden oldu...
Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar
Gündem

Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar

CHP yandaşlarının hakimiyetindeki Türkiye Gazeteciler Cemiyetii tarafından ihraç edilen gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’i..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı