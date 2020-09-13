Facebook ve Apple arasında rekabet savaşı

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformu Facebook'tan, ABD merkezli teknoloji devi Apple'a karşı şok bir hamle geldi. Dev sosyal platformu, Apple'ı rekabete engel olacak şekilde hareket etmekle suçlayarak Avrupa Birliği Komisyonu'na başvuruda bulundu.

Dijital Hizmetler Kanunu (DSA) uyarınca harekete geçen Facebook, App Store'un geliştiricilerin Apple kullanıcılarına erişebilecekleri tek alan olduğunu ve firmanın da bu durumu, kendi hizmetlerini öne çıkarmak için kullandığını ifade etti.

Ayrıca şirket, Apple'ın gelirlerinin önemli bir kısmının mobil işletim sisteminde yapılan mağaza alışverişlerinin komisyonlarından oluştuğunu; diğer geliştiricilerin App Store dışında da oyunlara erişimlerinin büyük oranda engellendiğini ve Apple'ın müşterileri kendilerinden ya da kendi servislerinden alışveriş yapmaya zorladığını belirtti.