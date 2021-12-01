Facebook Ümit Özdağ ve partisinin hesabını askıya aldı
Facebook'un, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve partisinin resmi hesabını askıya aldığı öğrenildi.
Sosyal medya platformu Facebook, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve partisinin resmi hesabını askıya aldı.
Facebook hesabı askıya aldı
Sosyal medya platformu Facebook, Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın hesabını askıya aldı.
Facebook’un ayrıca, Özdağ’ın kurucusu olduğu Zafer Partisi hesabını da aynı şekilde, hiçbir gerekçe göstermeden 15 saat askıya aldığı öğrenildi.