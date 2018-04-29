Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Facebook skandalları bitmiyor! Şimdi de kimlik hırsızları

Bağımsız güvenlik araştırmacısı Justin Shafer'a göre, Facebook yıllardır kimlik ve kredi kartı hırsızlarına yönelik hiç bir yaptırımda bulunmuyor. Hırsızlar, elde ettiği verileri korkusuzca Facebook üzerinden satmaya devam ediyor.

29 Nisan 2018 Pazar 14:23
Facebook skandalları bitmiyor! Şimdi de kimlik hırsızları

Gündemden bir türlü düşmek bilmeyen Facebook’un güvenlik açıklarına dair haberlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bağımsız güvenlik araştırmacısı Justin Shafer’ın raporuna göre, Facebook’ta masum kullanıcıların, kimlik verilerini ve sosyal güvenlik numaralarını satmaya çalışan bir çok kötü niyetli insan bulunuyor. Üstelik bu bilgileri satmaya çalışan suçlular neredeyse saklanma ihtiyacı dahi hissetmiyorlar; hemen hemen herkesin ulaşmasına müsait bir şekilde bu bilgileri satma girişiminde bulunuyorlar.

Bu tür gönderilerin bazıları yalnızca kimlik bilgilerini değil, çalıntı kredi kartı verilerini de içeriyor. Yani aynı şekilde kötü niyetli bir insanın bu tür bir alışverişi yapması son derece basit. Tabii bu verilerin doğruluk oranları kesin olarak bilinmese de araştırmalar sonucunda 4 kişiye dair kimlik ve kredi kartı bilgilerinin doğru olduğu, bunlar ile yasa dışı işlem yapılabileceği şimdiden tasdiklenmiş durumda.

HERKESE AÇIK OLARAK YAPILIYOR

Justin Shafer bu konuya dair: 'Mesajların çoğu kişisel bilgileri satmaya çalışan suçlular tarafından yapılan reklamlara benziyor. Bu tür paylaşımların büyük bir çoğunluğu ise ‘herkese açık’ olarak yapılıyor’ açıklamasında bulunarak durumun ne kadar kontrolsüz ve suçlular açısından rahat bir hal aldığını gözler önüne seriyor. İşin ilginç yanı bu tür herkese açık gönderilere ve mesajlara ulaşmak için Facebook üyesi olmak dahi gerekmiyor, kötü niyetli bir insan Google vasıtası ile bu tür uygulamalara rahatlıkla ulaşabilir.

Daha da tuhaf olanı ise bu tür gönderilerin bazıları raporlanmış olmasına rağmen yıllardır olduğu yerde, silinmeye dair bir çaba içerisine bile girilmemiş durumda. Facebook’un bu olay karşısındaki tutumu ise son derece rahatsız edici; Facebook yönetimi, bu konuya yönelik herhangi bir açıklama yapmak istemediğinden son derece emin.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 14:23
  1. Kimlik hırsızları
  2. Facebook
  3. Google

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gül, HDP'nin "ittifak" inancını bitirdi
    1. Gül, HDP'nin "ittifak" inancını bitirdi
    2. Yalçın bunu paylaştı! '1 önce, şimdi...'
    3. Facebook skandalları bitmiyor! Şimdi..
    4. İngilizler'den Cenk'e özel beste!
    5. Motosiklet motorundan araba yaptılar
    6. Gazze yönetiminden 'Filistin..
    7. Aydın'da zincirleme kaza: 6 kişi..
    8. Sevilla'nın yeni teknik direktörü..
    9. HDP adayını ne zaman açıklayacağını..
    10. TSK, Irak'ın kuzeyini yerle bir etti
    11. Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül..
    12. Koltuğuna yapışan KK'dan ilginç çıkış:..
    13. Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye şaha..
    14. Almanya'dan Suudi Arabistan ve BAE'ye..
    15. Düğünde halay kavgası! Polis araya..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu:..
    17. Beşiktaş'a şok! Yıldız futbolcu..
    18. 3 bin 600 kilogram kaçak avlanmış..
    19. Boluspor çeyrek asırlık özlemi..
    20. Büyüleyen doğal güzellik
    Diriliş "Ertuğrul"dan yeni fragman
    Diriliş "Ertuğrul"dan yeni fragman
    AK Parti'de sürpriz aday!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'