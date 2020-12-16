  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Facebook siyasi reklam yasağını kaldırma kararı aldı
Teknoloji

Facebook siyasi reklam yasağını kaldırma kararı aldı

Popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook, 5 Ocak’ta Kongre'ye göndereceği 2 temsilcisini belirlemek için tekrar seçime gidecek olan Georgia’ya yönelik siyasi reklam yasaklarının kaldıracağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:25:00 -
Facebook siyasi reklam yasağını kaldırma kararı aldı

Facebook'tan yapılan açıklamada, Georgia eyaleti Kongre üyeliği seçimleri nedeniyle Facebook'ta devam eden siyasi reklam yasağının çarşamba günü ABD Pasifik saatiyle 9.00'da kaldırılacağı bildirildi.

Facebook, diğer teknoloji devi Google ile bu yıl Başkanlık seçimi sonuçlarına yönelik yanlış bilgilendirme ve manipülasyonları engellemek için 3 Kasım seçim günü sandıklar kapandıktan sonra siyasi içerikli reklamları yayınlamayı geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, 3 Kasım seçimlerinde Georgia'daki Kongre yarışında adaylar, eyaletin yasaları gereği yüzde 50 oy barajını aşamadığı için 5 Ocak'ta eyalette tekrar sandığa gitme kararı alınmıştı.

Georgia'dan 2 temsilcinin senatoya seçileceği yarışa, hali hazırda 50 Cumhuriyetçi ve 48 Demokrat üyenin bulunduğu Senatoyu hangi partinin kontrol edeceğini belirlemesi bakımından büyük önem veriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB telefonu!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, olumlu günd..
CHP'li İBB suçüstü yakalandı
Gündem

CHP'li İBB suçüstü yakalandı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokak hayvanlarının CHP'li İBB tarafından toplanarak Gebze ilçesine bırakıldığını açıkladı. Gebze Be..
CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında Diyanet ve yılbaşı kutlamalarına ilişkin flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında Diyanet ve yılbaşı kutlamalarına ilişkin flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yan..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay