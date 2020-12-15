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Teknoloji Facebook 'Rusya bağlantılı hesaplar'ı kaldırdı
Teknoloji

Facebook 'Rusya bağlantılı hesaplar'ı kaldırdı

Facebook, Rusya ve Fransa ile bağlantılı olduğu iddia ettiği 3 hesap ağının dış müdahaleye karşı politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-15 23:31:00 -
Facebook 'Rusya bağlantılı hesaplar'ı kaldırdı

Facebook'tan yapılan açıklamada, “Bugün, dış müdahaleye veya diğer hükümetin müdahalesine karşı politikamızı ihlal ettiği için, yabancı veya devlet kurumu adına koordineli ve orijinal olmayan faaliyetler gerçekleştiren üç ayrı ağı kaldırdık. Bu ağlar Fransa ve Rusya'da ortaya çıktı ve Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki birçok ülkeyi hedef aldı” ifadesine yer verildi.

Toplamda Facebook'ta 358 hesap, 161 sayfa ve 32 grup ile Instagram'da 32 hesabın kapatıldığı ifade edilirken ağların üçte ikisinin Rusya'da oluşturulduğu ve Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar, Kamerun, Ekvator Ginesi, Mozambik, Güney Afrika, Libya, Sudan ve Suriye'ye odaklı olduğu belirtildi.

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