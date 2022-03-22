Facebook profilimin Arkadaşlar kısmını kimler görebilir?

Profilinizin Facebook'ta arkadaş olmadığınız kişilere nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Başkasının Gözünden Gör aracını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Facebook'un sağ üst kısmındaki profil resminize tıklayın.

Adınızın altındaki üç nokta (…) simgesine tıklayın ve göz simgesi olan Başkasının Gözünden Gör'ü seçin.

Çıkmak için banttaki Başkasının Gözünden Gör Aracından Çık'a tıklayın.

Gönderileri ve fotoğrafları zaman tünelinizde gizleseniz de bunların Akış ve arama gibi Facebook'taki diğer yerlerde paylaşıldığı hedef kitle tarafından görülebileceğini unutmayın.

Facebook'ta sayfamın ziyaretçilere nasıl göründüğünü nasıl görebilirim?

Sayfanızın ziyaretçilere nasıl göründüğünü görmek için:

Sayfanıza gidin. Tanıtımını Yap'ın yanındaki Ziyaretçilerin Gözünden Gör'e tıklayın.

Facebook profilimin Hakkında kısmını nasıl güncellerim?

Hakkında kısmını güncellemek için:

Facebook'un sağ üst kısmındaki profil resminize tıklayın.

Hakkında'ya tıklayın.

Güncellemek istediğiniz bilgilerin yanındaki kalem veya yuvarlak içindeki + simgesine tıkın.

Bir hedef kitle seçin ve Kaydet'e tıklayın.

Facebook profilimin Künye kısmında nasıl ekleme veya düzenleme yapabilirim?

fotoğrafınız ve adınız, size arkadaşlık isteği göndermek istediklerinde insanların sizi daha kolay tanıması için herkese açıktır.

Profilinizin Künye kısmındaki bilgiler her zaman herkese açıktır ancak Künye kısmınıza hangi bilgileri eklemek istediğinizi seçebilirsiniz.

Profilinizin Künye kısmında ekleme veya düzenleme yapmak için:

Facebook'un sağ üst kısmındaki profil resminize tıklayın.

Profil resminizin altında bulunan Künye kısmındaDetayları Düzenle'ye tıklayın.

Bilgileri değiştirin veya gizlilik ayarlarını düzenleyin ve Kaydet'e tıklayın.

Facebook'ta arşivlenmiş veya gizlenen konuşmaları nasıl görebilirim?

Arşivlenmiş veya gizlenmiş mesajlar arama kısmında görünür. Arşivlenmiş belirli bir konuşmayı bulmak için, Facebook'ta bir konuşma için nasıl arama yapacağınızı öğrenin.

Tüm arşivlenmiş konuşmaları da görebilirsiniz. Facebook'taki arşivlenmiş tüm sohbet konuşmalarını görmek için: