Facebook profil kilitleme nasıl yapılır? Facebook'ta profilimi nasıl kilitlerim?

Facebook'ta profil kilitleme nasıl yapılır? Arkadaşınız olmayan kişilerin içeriklerinizi sınırlı bir şekilde görebilmesi için profilinizi kilitleyebildiğinizi biliyormuşsunuz. Facebook Profil Kilitleme ismiyle sunulan özellik ile profil kilitlemek isteyen kullanıcıların imdadına yetişti. Facebook’ta arkadaşınız olmayan kişilerin paylaşılan içerikleri kısıtlı bir şekilde görmesini sağlıyor. Bu özellik aktif hale getirildiğinde, profil ve etiket onayı etkinleşirken profil fotoğrafınız, kapak fotoğrafınız, paylaştığınız gönderiler, fotoğraflar ve hikayeler sadece arkadaşlarınız tarafından görülebilecek. Geçmişte Herkese Açık olarak paylaştığınız tüm fotoğrafların hedef kitlesi Arkadaşlar olarak değiştirilecek ve Hakkında kısmında yer alan bilgilerinizin sadece küçük bir kısmı arkadaşınız olmayan kişiler tarafından görülebilecek.

Facebook'ta profilimi nasıl kilitlerim?

Facebook'ta profilinizi kilitlediğinizde:

Profilinizdeki fotoğraf ve gönderileri sadece arkadaşlarınız görebilir.

Büyük profil resminizi ve kapak fotoğrafınızı sadece arkadaşlarınız görebilir.

Geçmişte Herkese Açık olarak paylaştığınız tüm fotoğrafların hedef kitlesi Arkadaşlar olarak değiştirilir.

Hakkında Bilgilerinizin sadece küçük bir kısmı profilinizi ziyaret eden herkese görünür.

Hikayelerinizi sadece arkadaşlarınız görebilir.

Profil onayı ve etiket onayı etkinleştirilir.

Yeni gönderi ve fotoğrafları sadece arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Profilinizi kilitlediğinizde insanların sizi nasıl bulacağıyla ve sizinle nasıl iletişime geçeceğiyle ilgili ayarlarınız değişmez.

Facebook profilimi kilitlediğimde gönderi, fotoğraf ve hikayelerimi kimler görebilir?

Profilinizi kilitlediğinizde profil gönderileri, fotoğrafları, albümleri ve hikayeleri sadece arkadaşlarınıza görünür olur.

Ortak albümler ve Sayfalarda, Marketplace'te ve Herkese açık gruplarda paylaşılan gönderiler herkese açık olmaya devam edebilir.

Gönderiler: Profilinizde bir gönderiyi Herkese Açık yapma seçeneğiniz kaldırılır. Profilinizi kilitledikten sonra, daha önce Herkese Açık olan tüm gönderilerin ayarı kendiliğinden Arkadaşlar olarak değiştirilir. Gizlilik seçenekleri olmayan gönderiler (ör. Kan Bağışları, Kriz Yardım Merkezi, Bağış Kampanyaları) profilinizde gizlenir.

Fotoğraflar: Fotoğrafınızda etiketlenmiş olan birisiyle arkadaş olmayı bırakırsanız siz profilinizi kilitledikten sonra etiket yerinde kalır ancak bu kişi fotoğrafı sizin profilinizde ya da kendisinin etiketlenmiş fotoğraflarında göremez.

Albümler: Profilinizi kilitledikten sonra, bir albümün hedef kitlesini Herkese Açık olarak ayarlayamazsınız. Bir ortak albümün içindeyseniz bu albüm Herkese Açık olabilir. Bir ortak albümdeki katkıda bulunan herkesi kaldırırsanız hedef kitlesi kendiliğinden Arkadaşlar olarak ayarlanır.

Hikayeler: Profilinizi kilitlediğinizde yayında olan hikayeniz varsa bu hikayeler sadece Arkadaşlarınıza görünür olur. Hedef kitlenizi Herkese Açık olarak ayarlayamazsınız ancak Özel, Arkadaşlar ve bağlantılar ayarlarını kullanmaya devam edebilirsiniz.

Facebook profil kilidi nasıl kaldırılır?

Facebook profilinizin kilidini açma için şu yollar takip edilir:

Adınızın altındaki üç çizgi (…) simgesine tıklayın.

Profilin Kilidini Aç'a tıklayın.

Kilidi Aç'a tıklayın.

Profilinin Kilidini Aç'a tıklayın.

Önceki sayfaya dönmek için Tamam'a tıklayın.