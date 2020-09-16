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Teknoloji Facebook Messenger'a bomba özellik geliyor!
Teknoloji

Facebook Messenger'a bomba özellik geliyor!

Sosyal medya devi Facebook, anlık mesajlaşma uygulaması olan Messenger'da görüntülü konuşmalar sırasında bir içeriğin eş zamanlı olarak izlenebilmesini sağlayacak 'birlikte izle' özelliğini duyurdu. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-09-16 02:00:00 -
Facebook Messenger'a bomba özellik geliyor!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Facebook, anlık mesajlaşma uygulaması Messenger'a bomba bir özellik getiriyor. 'Birlikte izle' olarak adlandırılan yeni özellik ile birlikte, kullanıcıların görüntülü konuşmalar sırasında bir içeriği eş zamanlı olarak izleyebilmesi sağlanacak.

Kullanıcıların görüntülü konuşma sırasında katılımcılar, Facebook Watch'ta yer alan içeriklerden herhangi birini seçip sohbette bulunan herkese oynatabilecek. Ayrıca kullanıcılar isterlerse kendi yükledikleri videoları da diğer katılımcılarla birlikte eş zamanlı olarak izleyebilecek. Ancak Youtube ve benzeri başka platformda yer alan içerikler kullanılmayacak.

Söz konusu özelliğin önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

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