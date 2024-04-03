  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘0’ dairelere değil, kentsel dönüşüme girecek dairelere talep patlaması: Yatırımcının gözü kentsel dönüşümde

Yerel seçimlerde “Ali Koç” bombası! O gelişme herkesi şaşkına çevirdi

Ekrem yine şaşırtmıyor! Yangın faciasının gölgesinde mazabata yemeği

AK Parti’nin “ikinci Arınç”ından beklenmedik hamle! Bu akılları sana Bülent abin mi veriyor Hüseyin?

Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük bayram indirimi

Ersan Şen canlı yayında ağzından kaçırdı! Yeniden Refah, o parti ile birleşecek! Yok artık daha neler

Rusya'dan saldırıyla ilgili açıklama! ABD'yi işaret etti

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki... Koç'un tiyatrosuna onlar da inanmadı..."Bizi niye çağırdın"

Katil İsrail'den şaka gibi saldırı açıklaması! Koordinasyon eksikliği!...
Aktüel Facebook kişisel verileri' Netflix'e sattı iddia! Gizlice anlaştı... Şok detay, özel mesajları okudu
Aktüel

Facebook kişisel verileri' Netflix'e sattı iddia! Gizlice anlaştı... Şok detay, özel mesajları okudu

Yeniakit Publisher
2024-04-03 16:27:00 - 2024-04-03 18:39:44
Facebook kişisel verileri' Netflix'e sattı iddia! Gizlice anlaştı... Şok detay, özel mesajları okudu

Facebook'un sahibi META şirketinin Netflix'le gizli bir anlaşma yaptığı ve kullanıcılarının özel mesajlarını görmesine izin verdiği iddia edildi.

 İddialar Maximilian Klein ve Sarah Gilbert adlı 2 ABD vatandaşının Facebook'a yönelik açılmış dava sırasında ortaya çıkan belgelere dayanıyor.

Belgelere göre Facebook yaklaşık 10 yıldır Netflix'in özel mesajlara erişimine izin veriyordu. Buradan elde ettiği verileriyse Netflix müşterilerine özel içerik önermekte kullanıyordu.

İddiaların sosyal medyada yayılmasıyla aralarında Twitter CEO'su Elon Musk'ın da olduğu pek çok kullanıcı Facebook'a yöneli tepkilerini dile getirdi. Meta şirketiyse tüm iddiaları reddediyor.

Haberin detayları şöyle;

Geçen hafta açıklanan mahkeme belgeleri, Meta'nın Netflix'in Facebook kullanıcılarının mesajlarını görmesine izin verdiğini ortaya çıkardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belgeler, Maximilian Klein ve Sarah Grabert tarafından Meta'ya karşı açılan büyük bir rekabet davasıyla ortaya çıktı.

Davacılara göre Netflix ve Facebook, yayın devinin kullanıcı verilerine "ısmarlama erişim" sayesinde reklamlarını daha iyi uyarlamasına olanak tanıyan özel bir anlaşmadan yararlandı.

Özel mesajların okunmasına izin verildi

Meta aleyhine açılan rekabet davasındaki mahkeme belgeleri, sosyal medya devinin Netflix'in Facebook kullanıcılarının özel mesajlarını okumasına izin verdiğini belirtiyor.

Ayrıca Fox Business'a göre, Facebook Netflix'ten milyonlarca dolar reklam geliri elde etti.

Bu ilişkinin Netflix kurucu ortağı Reed Hastings ile Facebook patronu Mark Zuckerberg arasındaki kişisel ilişki sonucunda ortaya çıktığı öne sürülüyor.

Bu yakın ortaklığın nasıl geliştiği ve kimin idareci olduğu büyük bir sır değil.

2011-2019 yılları arasında Netflix'in o zamanki CEO'su Hastings, Facebook'un yönetim kurulunda yer aldı ve şirketlerin ilişkilerini kişisel olarak yönetti.

Belgeler, Hastings'in Facebook yönetim kuruluna adım atmasının ardından "bir ay içinde" "Inbox API" adı verilen bir anlaşmanın imzalandığını iddia ediyor.

Başvurulara göre bu anlaşma Netflix'in Facebook kullanıcısının özel mesaj gelen kutularına programlı erişimine izin verdi.(TRT)

 

Zayıflamak isteyenler! İbn-i Sina'dan zayıflatan reçete...Vücutta yağ bırakmıyor!
Zayıflamak isteyenler! İbn-i Sina'dan zayıflatan reçete...Vücutta yağ bırakmıyor!

Kadın - Aile

Zayıflamak isteyenler! İbn-i Sina'dan zayıflatan reçete...Vücutta yağ bırakmıyor!

Kanı temizleyen besin! Şifa deposu sayesinde olağanüstü şeyler oluyor! Bakın ne, neler değişecek?
Kanı temizleyen besin! Şifa deposu sayesinde olağanüstü şeyler oluyor! Bakın ne, neler değişecek?

Kadın - Aile

Kanı temizleyen besin! Şifa deposu sayesinde olağanüstü şeyler oluyor! Bakın ne, neler değişecek?

Mutfak bezini böyle temizleyin! İlginç püf nokta: Kirler kolayca çıkıyor...Son hali ile 'yok artık’ dedirtti!
Mutfak bezini böyle temizleyin! İlginç püf nokta: Kirler kolayca çıkıyor...Son hali ile 'yok artık’ dedirtti!

Kadın - Aile

Mutfak bezini böyle temizleyin! İlginç püf nokta: Kirler kolayca çıkıyor...Son hali ile 'yok artık’ dedirtti!

Karahindiba: Bilim insanları o herkese iyi gelecek diyor! Öyle bir faydası var ki...
Karahindiba: Bilim insanları o herkese iyi gelecek diyor! Öyle bir faydası var ki...

Kadın - Aile

Karahindiba: Bilim insanları o herkese iyi gelecek diyor! Öyle bir faydası var ki...

Sabah öğle akşam... Doğru saatte doğru şeyi yiyin! Günün her saatinde tam ölçüsü bakın neler
Sabah öğle akşam... Doğru saatte doğru şeyi yiyin! Günün her saatinde tam ölçüsü bakın neler

Kadın - Aile

Sabah öğle akşam... Doğru saatte doğru şeyi yiyin! Günün her saatinde tam ölçüsü bakın neler

Unutkanlık sorunumu var? İşte çözümü.... Unutmak yok artık, bu yöntemi mutlaka deneyin
Unutkanlık sorunumu var? İşte çözümü.... Unutmak yok artık, bu yöntemi mutlaka deneyin

Kadın - Aile

Unutkanlık sorunumu var? İşte çözümü.... Unutmak yok artık, bu yöntemi mutlaka deneyin

Kahveyi su ile karıştırıp saçınıza sürün: Çok iyi geldi! Saç dökülmesine birebir, üstelik doğal
Kahveyi su ile karıştırıp saçınıza sürün: Çok iyi geldi! Saç dökülmesine birebir, üstelik doğal

Kadın - Aile

Kahveyi su ile karıştırıp saçınıza sürün: Çok iyi geldi! Saç dökülmesine birebir, üstelik doğal

Altın zengini unvanına sahip ülke Türkiye'yi seçti! O isim Türkiye kararı diyerek anlattı... Plan ortaya çıktı
Altın zengini unvanına sahip ülke Türkiye'yi seçti! O isim Türkiye kararı diyerek anlattı... Plan ortaya çıktı

Ekonomi

Altın zengini unvanına sahip ülke Türkiye'yi seçti! O isim Türkiye kararı diyerek anlattı... Plan ortaya çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23