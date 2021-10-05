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Gündem Facebook, Instagram ve WhatsApp çökmüştü! AK Parti'den 'güvenlik tehdidi' uyarısı
Gündem

Facebook, Instagram ve WhatsApp çökmüştü! AK Parti'den 'güvenlik tehdidi' uyarısı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta dün gece yaşanan kesinti tüm dünyayı sarsarken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, bu kurumların yeterince güvenilir olmadığını söyleyerek güvenlik tehdidiyle ilgili uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 20:30:00 - 2021-10-05 21:20:06

AK Parti MYK toplantısı devam ederken kameralar karşısına çıkan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilşkin açıklamalarda bulundu. Çelik, dün gece sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çökmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak sosyal medya uygulamalarındaki güvenlik tehdidine dikkat çekti.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Sosyal medya meselesi ayrı bir mesele. WhatsApp, Instagram ve Facebook çökünce bir takım yorumlar ortaya çıktı. Kimisi 'Eskiye döndük' dedi. Bir kısım da 'İşimiz vardı, farklı aplikasyonlara geçtik' dedi. Bu bir taraftan işleri kolaylaştırıyor diğer taraftan bağımlılığa neden oluyor. Eş zamanlı olarak görüldü ki bu alan zannedilen kadar güvenli bir alan değil.

Bu kurumların kendilerinin aldığı kararların, bunları kullanan insanların verileri kapsamında yeteri kadar güvence sağlamadığı görüldü. Burada artık devletlerin ortak bir nokta bulması gerekiyor. Bizim yaptığımız çalışma da boyutlu bir çalışmadır. Burada vatandaşlarınızla ilgili bir sürü veri elde ediyorlar.

Bu aslında bir şekilde verilerin gizliliğiyle ilgili. Anayasa'da güvence altına alınmış ama sosyal medyayı kapsamıyor bu güvence. Bazı ülkelere siber saldırı yapıldı, bankalar dahil birçok kilitlenme yaşandı. İnsanlar hesaplarını kendi izin vermediklerine kapatıyor. Aile resimlerini paylaştıkları sadece belli bir çevre içinde kalsın diye bu hassasiyeti gösteriyorlar. Bu sadece işin pencere kısmı. Siber egemenlik meselesine kafa yormamız lazım.

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