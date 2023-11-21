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Sosyal Medya Facebook ilanları için önemli uyarı
Sosyal Medya

Facebook ilanları için önemli uyarı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 15:54:00 -
Facebook ilanları için önemli uyarı

Facebook'ta artık kimlik doğrulama ile ilan verilebilecek, halihazırda yayında olan ilanlar kaldırılacak.

Facebook'ta artık kimlik doğrulama ile ilan verilebilecek, halihazırda yayında olan ilanlar kaldırılacak.
Ticaret Bakanlığı, Facebook'ta artık kimlik doğrulama ile ilan verilebileceğini, entegrasyon sağlanana kadar yeni ilan yayımlanmayacağını, halihazırda yayında olan ilanların da kaldırılacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından 31 Ağustos'ta yapılan düzenlemeler ile ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirildiği, bahse konu düzenlemelerin 1 Kasım'da yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

TRT Haber'den Şeyma Bay'ın haberine göre, bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden ilan platformları tarafından üyelik öncesinde veya ilk ilan girişinde kimlik doğrulaması yapılmasına olanak sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Ayrıca, ilan platformları arasında ortaya çıkabilecek haksız rekabetin önlenmesini teminen, EİDS'e entegrasyon sağlayıncaya kadar Facebook-Marketplace uygulaması üzerinden yeni taşıt ve emlak ilanı yayımlanması durdurulmuş olup halihazırda yayımda olan ilanların kaldırılmasına başlanmıştır." denildi.
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