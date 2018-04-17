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Facebook, Hindistan'da haberleri süzgeçten geçirecek

Facebook bu hafta Hindistan’da bir gerçek haber kontrol programını başlattığını duyurdu.

17 Nisan 2018 Salı 21:54
Facebook, Hindistan'da haberleri süzgeçten geçirecek

International Fact-Checking Network tarafından onaylanan Boom adlı uygulama, Facebook'ta işaretlenen İngilizce dil öykülerini gözden geçirecek ve hikâyelerin gerçeklerini kontrol ettikten sonra doğruluk dereceleri sağlayacak. Pilot olarak Mayıs ayında kullanılmaya başlayacak özellik, ilk olarak Hindistan’ın Karnataka eyaletinde gerçekleştirilecek.

2016 yılı ABD başkanlık seçimini takiben Facebook, platformda sahte haberlerin yayılmasını durduramadığı için ateş altına alınmıştı. O zamandan bu yana yalan haberlerin engellenmesini amaçlayan firma, birçok denemelerde bulundu. Bu bağlamda geliştiren Boom adlı son uygulama, hatalı olan hikayeleri haber kaynağına iletecek. Facebook, yöntem sayesinde yalan haberlerin %80 oranında azaltılacağının da altını çiziyor.

Geçen hafta konu hakkında açıklamada bulunan Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de, geçen yıl aynı konu üzerinden büyük çabalar sarf edildiğini belirtti. Şimdi Hindistan için kullanılması planlanan uygulamanın, 2019 seçimlerinde aktif olarak rol oynaması planlanıyor. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yöntem diğer ülkelerde de yaygınlaşabilir mi?

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 21:54
  1. Facebook
  2. Microsoft
  3. Hindistan
  4. Mark Zuckerberg

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