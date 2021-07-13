Facebook hesabını nasıl güvende tutulur? Facebook hesabının çalınmaması için ne yapmalıyım?

Facebook hesabım nasıl çalınmaz? Facebook hesabı güvene alma nasıl olur? soruları Facebook kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Sosyal medya artık 7’den 77’ye herkes tarafından kullanılmakta. Zaman zaman Facebook hesabı çalındı haberleri gündemin ilk sıralarında yer almakta. Facebook hesabının çalınmaması için ne yapmalıyım? İşte detaylar...

Facebook hesabını nasıl güvende tutarsın?

Hazırsın. Şu anda tavsiye edilen bir güvenlik işlemi yok.

Facebook şifren zayıf değil

İki faktörlü kimlik doğrulamasını aç

Giriş uyarıları açık

Facebook şifrem gizli mi?

Facebook şifren internette başka bir yerde kullanılıyorsa, hesabın daha az güvenli olabilir. Daha güçlü bir şifre seçerek kendini ve Facebook arkadaşlarını koru.

Facebook şifresi nasıl olmalı?

Facebook şifre ipuçları

İnternette başka bir yerde kullanmadığın bir şifre seç.

Senin kolayca hatırlayabileceğin, başkalarının tahmin etmesi zor olan bir şifre olsun.

Şifreni asla kimseyle paylaşma.

Hesabına İlave Bir Güvenlik Önlemi Ekle

İki faktörlü kimlik doğrulamasını açarsan, tanımadığımız bir cihazdan veya tarayıcıdan giriş denemesi gördüğümüzde bir kod isteyeceğiz.

Facebook hesap güvenlik ipuçları

Bunu birden fazla cihazda SMS veya bir kimlik doğrulama uygulamasıyla ayarlayabilirsin

Şifreni iki faktörlü kimlik doğrulaması için kullanılan bir telefon numarasıyla yenileyemezsin. Hesabında en az bir diğer güncel e-postası veya telefon numarası olduğundan emin ol.