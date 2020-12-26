Facebook çalışanları, Zuckerberg'e karşı! "Bu ikiyüzlülük"

Apple'ın App Tracking Transparency Feature (Uygulama Takip Şeffaflık Özelliği) adını verdiği özelliği, 2021 yılında kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Ancak bu özellikten memnun olmayan uygulama geliştiricileri de bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Facebook.

Apple'ın kullanıcılarına sunacağı yeni özelliği, kullanıcılarına bir şeffaflık sunacak. Yeni özellik, hangi verilerinin toplandığı ve paylaşıldığı gibi bilgilerin kullanıcıların görebilmesini ve bunlara izin verip vermemeyi seçebilmelerini sağlayacak.

Bu özellik kullanıma sunulduktan sonra kullanıcılar, ilk kez açtıkları uygulamalarda bir bildirimle karşılaşacaklar. Bu bildirimde kullanıcıların verilerinin takip edilmesine izin verip vermeyeceği konusunda izin istenecek. Apple, bu konudaki kurallarına uymayan uygulamalara hesap sorulacağını ve App Store'dan kaldırılacağını söyledi.

Apple'ın getirdiği yeni kurallardan memnun olmayan Facebook, bu özelliğin küçük işletmeleri olumsuz etkileyeceğini söyledi. Sosyal medya devi, birçok küçük işletmenin yeni müşteriler kazanma, istihdam oluşturma konusunda kendilerinin reklamlarına sırtını dayadığını dile getirdi. Tabii Facebook da gelirlerini kullanıcı verilerine göre gösterilen hedeflemeli reklamlardan elde ediyor.

Apple da Facebook tarafından gelen bu eleştirilere cevap verdi. Şirket, Facebook'ta reklamların halen mümkün olacağını ancak yeni özellikle birlikte kullanıcıların kendi kişisel verilerinin paylaşımı konusunda daha fazla kontrol sahibi olacağını ifade etti.

Facebook, Apple'ın yeni özelliğinin Facebook'taki işleri nasıl etkileyeceği ve çalışanlarının bu konuda ne düşündüğüyle ilgili bir toplantı düzenledi. Webtekno'nun aktardığına göre, bazı Facebook çalışanları, salgın sebebiyle zor durumda olan işletmelerin daha da zora gireceğini dile getirirken birçok çalışan da Facebook'un bu konuda ikiyüzlü davrandığını ve küçük işletmeleri bu konuda bir kalkan olarak kullandığını söyledi.