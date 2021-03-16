Facebook bombayı patlattı! Artık yazarak para kazanılacak

Facebook'un yakın bir zamanda bağımsız yazarlar için yeni bir platformu piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtildi.

Aksam.com.tr'nin Axios'tan aktardığı habere göre, oluşturulacak bu yapı içerisinde gazetecilere kendi web sitelerini oluşturma imkânı tanınırken, aynı zamanda henüz resmî olarak adlandırılmamış olan yayın platformunun ücretsiz olacağı ve Facebook sayfaları ile entegre edileceği söyleniyor.

Yeni platformun özellikleri

- Platform yayıncılara, yazının yanı sıra hikâye ve canlı yayın özellikleri de sunacak.

- Kullanıcılar, yönlendirilmiş web sitelerinden ya da platform üzerinden paylaşacakları haberler için abonelik sistemine bağlı olarak para kazanabilecekler.

- Platform kullanıcılarına grup kurma imkânı sağlanarak sadık ve ilgili bir kitle oluşturulabilmesine yardımcı olacak.

- Takipçi analizlerini ölçen araçlar da kullanıcılara sunulacak.

Deneme çalışmaları yürütülüyordu

Facebook oluşturacağı bu platform öncesinde yerel ve bağımsız çalışmalar yürüten yayıncılar için deneme çalışmaları yürütüyordu.

Facebook, kendi uygulaması üzerinden haberler sekmesi açmış ve bazı yerel kullanıcılarla anlaşarak haberler yayımlamaya başlamıştı.