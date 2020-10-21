Facebook analizi belirli bir zaman aralığında bu grafikte görüntülenen eylemi gerçekleştiren kişi sayısını gösterir. İşte Facebook Analitics hakkında detaylar...

Facebook analizi ne için kullanılır?

Facebook Analytics, pazarlamacıların Facebook reklamları için gelişmiş hedef yolları ve satış hunileri ile kullanıcıların etkileşimlerini keşfetmelerini sağlayan güçlü bir araçtır.

Standart ve dinamik etkinliklerle birlikte çok daha spesifik kurgular gerçekleştirmenin de yolunu açan Facebook, Facebook Analytics ile pixellerden edinilen bilgileri (analytics varlığı) analiz etme ve değerlendirme imkanı da sunuyor.

Facebook Analytics ücretli mi?

Facebook Analytics ücretsiz bir araç olsa da, kendilerine bağlı bir maliyeti olan Facebook Reklamlarıyla çalışmak üzere tasarlanmıştır.

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Önceden Facebook, hunilerinizdeki yalnızca son temas noktasını görmenize izin veriyordu. Örneğin, birisi gönderilerinizden yedisiyle etkileşim kurduysa ancak sekizinci etkileşimde satın aldıysa, dönüşüm için yalnızca son etkileşime kredi verilirdi.

Artık yalnızca son temas noktası yerine dönüşüme giden tam etkileşim yolunu görebilirsiniz.

Facebook Analytics hangi bilgileri içerir?

Facebook Analytics, web sayfanızda ve uygulamalarınızda kullanabileceğiniz, insanların ürününüzü, servisinizi ve/ya uygulamanızı nasıl kullandıklarını anlamanıza yardımcı olan bir analiz aracıdır. Bir çok noktada Google Analytics ile benzeşir. Temelde şu başlıklar hakkında daha fazla bilgi edinmenizi mümkün kılar:

Kullanıcılarınıza ait demografik bilgileri neler?

Ürününüz farklı kanallarda nasıl kullanılıyor?

Huni, kohort ve segmentlere dayalı olarak farklı insan gruplarını ürününüzle nasıl etkileşime geçiyor?

Doğru kurulum ve amaca yönelik bir strateji ile Facebook Analytics kapsamında kullanabileceğiniz huniler, hedefler, segmentler, kullanıcı olayları, kohortlar, kırılımlar ve çakışmalar ile kapsamlı bir analiz gerçekleştirebilirsiniz.