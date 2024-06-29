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Otomotiv ‘Fabrikası yok’ diyenlere duyurulur! TOGG’dan çok sayıda personel alımı
Otomotiv

‘Fabrikası yok’ diyenlere duyurulur! TOGG’dan çok sayıda personel alımı

Yeniakit Publisher
2024-06-29 14:40:00 -
‘Fabrikası yok’ diyenlere duyurulur! TOGG’dan çok sayıda personel alımı

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, Gebze’de bulunan tesislerine çok sayıda personel alımı yapacak.

Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, Gebze’de bulunan tesislerinde personel alacak. Çok sayıda iş ilanı yayınlayan firma, aynı site üzerinden değerlendireceği iş başvuruları kapsamında çeşitli alanlarda yeni personel alımı yapacak. TOGG’un tesislerinde istihdam edilecek iş kollarını sizler için derleyip başvurabileceğiniz link ekranını haberimizde belirttik. 

İş Alımı Yapılacak Pozisyonlar!

Kullanıcı Deneyimi Araştırmacısı,

Ürün Yönetimi,

Kayıt Teknik Dökumantasyonu,

Sipariş Dağıtım Planlaması ve Yönetimi
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