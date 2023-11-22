Fabrikalarında dijital dönüşümü yapay zeka ile gerçekleştirecek!

Sabancı Holding’e bağlı bir şirket olarak faaliyet gösteren TEMSA Motorlu Araçlar, SCW.AI ile iş birliğine imza atarak SCW.AI şirketinin yenilikçi ürününü müşterilerle buluşturacak. SCW.AI'nin Yeni Nesil Dijital Fabrika Platformu, üreticilere veriye dayalı karar verme çözümlerini birbirine bağlayan bir platform. Özellikle ilaç, yiyecek ve içecek endüstrilerine odaklanan platform, dijital dönüşüm programlarına hız, basitlik ve ölçeklenebilirlik sağlıyor. TEMSA Motorlu Araçlar ve SCW.AI arasında gerçekleşecek iş birliği kapsamında iki şirket geleceğin üretim ortamını modernize etmek ve dijitalleştirmek için birlikte çalışacak. Bu iş birliği, Dijital Fabrika platformu ile gelişmiş tedarik zinciri görünürlüğü sunarak ve operasyonlardaki mükemmelliği hızlandırarak imalat endüstrisinin operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyor. Bu iş birliği sayesinde her iki şirket de artık imalat endüstrilerindeki müşterilerine daha kapsamlı çözümler sunabilecek ve iş değeri yaratmada daha yüksek etki düzeylerinden yararlanabilecek.

“Amacımız üretim şirketlerinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak”

TEMSA Motorlu Araçlar IoT Endüstriyel Teknolojiler Müdürü Salim Buge iş birliğiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “TEMSA Motorlu Araçlar olarak hedeflerimiz doğrultusunda sahip olduğumuz yenilikçi kimliğimizi yeni iş birlikleriyle geliştiriyoruz. Üretim konusundaki tecrübelerimizi endüstriyel verilerle destekleyerek sektöre teknoloji tabanlı verimlilik sağlayacak birçok yeni çözüm sunmak için yola çıkıyoruz. Bu kapsamda, yenilikçi bir yazılım (SaaS) firması ve dijital fabrika - dijital tedarik zinciri çözümlerinde uzmanlaşmış global bir oyuncu olan SCW ile de yeni bir birlikteliğe imza attığımız için oldukça mutluyuz. Bu birliktelikle üretim süreçlerini optimize etmek için son teknolojilerin gücünden yararlanan ürünleri müşterilerle buluşturacağız. Amacımız uçtan uca tedarik zincirinde verimliliği ve şeffaflığı artırarak üretim şirketlerinin dijital dönüşümlerine katkı sağlamak.”

“TEMSA Motorlu Araçlar ile küresel erişimimiz daha da artacak”

SCW.AI Kurucusu ve CEO'su Evren Özkaya ise şunları söyledi: "Üretim sektörlerinin dijital dönüşümünü hızlandıran yenilikçi, uçtan uca tedarik zinciri çözümleri oluşturmak için uzmanlığımızı birleştirdiğimiz TEMSA Motorlu Araçlar ile bu stratejik ortaklığı kurmaktan heyecan duyuyorum. TEMSA Motorlu Araçlar ile küresel erişimimiz daha da artacak. Ortaklığımız, tamamen otomatikleştirilmiş fabrikalar kurma hedefimizden hareketle, her iki şirketimizin de en son teknolojileri ve hizmetleri sunmasına yardımcı olacak. Birlikte, üretim endüstrisinin daha çevik, daha esnek, yüksek üretkenlik ve kârlılığa sahip sürdürülebilir bir gelecek durumuna dönüşümünü teşvik edecek ve sürücüsüz tedarik zincirlerinin temelini oluşturacağız."