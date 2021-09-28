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Yerel Fabrika kuyusunda can pazarı!
Yerel

Fabrika kuyusunda can pazarı!

Eskişehir’de bir fabrikada, işyeri sahibi asit kuyusuna düştü. Fabrikanın sahibi ile onu kurtarmaya çalışan işçi asit kuyusunda can verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 16:23:00 -
Fabrika kuyusunda can pazarı!

Eskişehir’de bir fabrikadaki asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi ile onu kurtarmaya çalışan işçi hayatını kaybetti. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın sahiplerinden Bayram Kurtuluş (60), inşaat çalışmasını kontrol ettiği sırada kapağı açık olan asit kuyusuna düştü.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar

Durumu fark eden işçilerden Erkan Karahüyüklü, Kurtuluş’u kurtarmak için kuyuya girdi.Çevredekiler tarafından kuyudan çıkarılan Kurtuluş ile Karahüyüklü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kurtarma çalışması sırasında asitten etkilenen 8 işçi ise aynı hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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